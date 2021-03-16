https://ria.ru/20210316/krym-1601453798.html
Матвиенко оценила значимость воссоединения Крыма с Россией
Матвиенко оценила значимость воссоединения Крыма с Россией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией и отметила огромный потенциал региона –... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:43
2021-03-16T12:43
2021-03-16T12:43
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
республика крым
общество
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией и отметила огромный потенциал региона – туристический, природный, экономический, человеческий."С каждым годом все полнее и ярче раскрывается судьбоносное значение этого события. Как замечательно сказал президент Владимир Путин, после тяжелого плавания полуостров вернулся в родную гавань", - говорится в поздравлении.Парламентарий отметила, что Россия "раскрыла свои объятия всем крымчанам", независимо от национальности и религии. "Я до сих пор с волнением вспоминаю те весенние дни 2014 года, когда мы в Совете Федерации после единодушного волеизъявления крымчан на референдуме принимали решение о вхождении Крыма в состав нашего государства. Решение, закрепившее восстановление исторической правды и справедливости", - подчеркнула Матвиенко.Она добавила, что семь лет – небольшой срок по меркам истории, но Крым за это время сильно изменился. "Сдвиги впечатляющие. Крымский мост, трасса "Таврида", полноценное железнодорожное сообщение, современнейший аэропорт, сотни километров реконструированных автомобильных дорог - транспортная инфраструктура, которая связала, накрепко "сшила" полуостров с остальной Россией", - говорится в обращении.По словам спикера СФ, жилые дома, школы, поликлиники и больницы, учреждения культуры, социальные объекты возводятся темпами и в масштабах, ранее невиданных, кроме того, развивается экономика, создаются новые рабочие места, растут доходы населения."Разумеется, проблем хватает. И мы все о них знаем. Но ваши усилия, ваша инициативность, упорный труд – вот гарантии того, что все они обязательно будут решены. У полуострова огромный потенциал – туристический, природный, экономический, а главное – человеческий", - уверена законодатель.По ее мнению, самые смелые планы будут успешно реализованы. "Для этого есть все возможности. Есть поддержка президента России, правительства, парламента, всех субъектов Российской Федерации, всех наших граждан. Но основное – еще более укрепившаяся уверенность самих крымчан, настоящих патриотов своей земли, в том, что семь лет назад был сделан единственно правильный выбор", - отметила Матвиенко.Глава Совфеда поздравила жителей полуострова с Днем воссоединения Крыма с Россией. "Мы вместе навсегда!" - заключила она.
https://ria.ru/20210316/krym-1601450584.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, республика крым, общество
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
поздравила крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией и отметила огромный потенциал региона – туристический, природный, экономический, человеческий.
"С каждым годом все полнее и ярче раскрывается судьбоносное значение этого события. Как замечательно сказал президент Владимир Путин
, после тяжелого плавания полуостров вернулся в родную гавань", - говорится в поздравлении.
Парламентарий отметила, что Россия "раскрыла свои объятия всем крымчанам", независимо от национальности и религии. "Я до сих пор с волнением вспоминаю те весенние дни 2014 года, когда мы в Совете Федерации
после единодушного волеизъявления крымчан на референдуме принимали решение о вхождении Крыма в состав нашего государства. Решение, закрепившее восстановление исторической правды и справедливости", - подчеркнула Матвиенко.
Она добавила, что семь лет – небольшой срок по меркам истории, но Крым за это время сильно изменился. "Сдвиги впечатляющие. Крымский мост, трасса "Таврида", полноценное железнодорожное сообщение, современнейший аэропорт, сотни километров реконструированных автомобильных дорог - транспортная инфраструктура, которая связала, накрепко "сшила" полуостров с остальной Россией", - говорится в обращении.
По словам спикера СФ, жилые дома, школы, поликлиники и больницы, учреждения культуры, социальные объекты возводятся темпами и в масштабах, ранее невиданных, кроме того, развивается экономика, создаются новые рабочие места, растут доходы населения.
"Разумеется, проблем хватает. И мы все о них знаем. Но ваши усилия, ваша инициативность, упорный труд – вот гарантии того, что все они обязательно будут решены. У полуострова огромный потенциал – туристический, природный, экономический, а главное – человеческий", - уверена законодатель.
По ее мнению, самые смелые планы будут успешно реализованы. "Для этого есть все возможности. Есть поддержка президента России, правительства, парламента, всех субъектов Российской Федерации
, всех наших граждан. Но основное – еще более укрепившаяся уверенность самих крымчан, настоящих патриотов своей земли, в том, что семь лет назад был сделан единственно правильный выбор", - отметила Матвиенко.
Глава Совфеда поздравила жителей полуострова с Днем воссоединения Крыма с Россией. "Мы вместе навсегда!" - заключила она.