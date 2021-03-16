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Матвиенко оценила значимость воссоединения Крыма с Россией
Матвиенко оценила значимость воссоединения Крыма с Россией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией и отметила огромный потенциал региона –... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:43
2021-03-16T12:43
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
республика крым
общество
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией и отметила огромный потенциал региона – туристический, природный, экономический, человеческий."С каждым годом все полнее и ярче раскрывается судьбоносное значение этого события. Как замечательно сказал президент Владимир Путин, после тяжелого плавания полуостров вернулся в родную гавань", - говорится в поздравлении.Парламентарий отметила, что Россия "раскрыла свои объятия всем крымчанам", независимо от национальности и религии. "Я до сих пор с волнением вспоминаю те весенние дни 2014 года, когда мы в Совете Федерации после единодушного волеизъявления крымчан на референдуме принимали решение о вхождении Крыма в состав нашего государства. Решение, закрепившее восстановление исторической правды и справедливости", - подчеркнула Матвиенко.Она добавила, что семь лет – небольшой срок по меркам истории, но Крым за это время сильно изменился. "Сдвиги впечатляющие. Крымский мост, трасса "Таврида", полноценное железнодорожное сообщение, современнейший аэропорт, сотни километров реконструированных автомобильных дорог - транспортная инфраструктура, которая связала, накрепко "сшила" полуостров с остальной Россией", - говорится в обращении.По словам спикера СФ, жилые дома, школы, поликлиники и больницы, учреждения культуры, социальные объекты возводятся темпами и в масштабах, ранее невиданных, кроме того, развивается экономика, создаются новые рабочие места, растут доходы населения."Разумеется, проблем хватает. И мы все о них знаем. Но ваши усилия, ваша инициативность, упорный труд – вот гарантии того, что все они обязательно будут решены. У полуострова огромный потенциал – туристический, природный, экономический, а главное – человеческий", - уверена законодатель.По ее мнению, самые смелые планы будут успешно реализованы. "Для этого есть все возможности. Есть поддержка президента России, правительства, парламента, всех субъектов Российской Федерации, всех наших граждан. Но основное – еще более укрепившаяся уверенность самих крымчан, настоящих патриотов своей земли, в том, что семь лет назад был сделан единственно правильный выбор", - отметила Матвиенко.Глава Совфеда поздравила жителей полуострова с Днем воссоединения Крыма с Россией. "Мы вместе навсегда!" - заключила она.
https://ria.ru/20210316/krym-1601450584.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, республика крым, общество

Матвиенко оценила значимость воссоединения Крыма с Россией

12:43 16.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией и отметила огромный потенциал региона – туристический, природный, экономический, человеческий.
"С каждым годом все полнее и ярче раскрывается судьбоносное значение этого события. Как замечательно сказал президент Владимир Путин, после тяжелого плавания полуостров вернулся в родную гавань", - говорится в поздравлении.
Парламентарий отметила, что Россия "раскрыла свои объятия всем крымчанам", независимо от национальности и религии. "Я до сих пор с волнением вспоминаю те весенние дни 2014 года, когда мы в Совете Федерации после единодушного волеизъявления крымчан на референдуме принимали решение о вхождении Крыма в состав нашего государства. Решение, закрепившее восстановление исторической правды и справедливости", - подчеркнула Матвиенко.
Она добавила, что семь лет – небольшой срок по меркам истории, но Крым за это время сильно изменился. "Сдвиги впечатляющие. Крымский мост, трасса "Таврида", полноценное железнодорожное сообщение, современнейший аэропорт, сотни километров реконструированных автомобильных дорог - транспортная инфраструктура, которая связала, накрепко "сшила" полуостров с остальной Россией", - говорится в обращении.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Володин оценил важность воссоединения Крыма с Россией
По словам спикера СФ, жилые дома, школы, поликлиники и больницы, учреждения культуры, социальные объекты возводятся темпами и в масштабах, ранее невиданных, кроме того, развивается экономика, создаются новые рабочие места, растут доходы населения.
"Разумеется, проблем хватает. И мы все о них знаем. Но ваши усилия, ваша инициативность, упорный труд – вот гарантии того, что все они обязательно будут решены. У полуострова огромный потенциал – туристический, природный, экономический, а главное – человеческий", - уверена законодатель.
По ее мнению, самые смелые планы будут успешно реализованы. "Для этого есть все возможности. Есть поддержка президента России, правительства, парламента, всех субъектов Российской Федерации, всех наших граждан. Но основное – еще более укрепившаяся уверенность самих крымчан, настоящих патриотов своей земли, в том, что семь лет назад был сделан единственно правильный выбор", - отметила Матвиенко.
Глава Совфеда поздравила жителей полуострова с Днем воссоединения Крыма с Россией. "Мы вместе навсегда!" - заключила она.
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РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинРеспублика КрымОбщество
 
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