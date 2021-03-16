https://ria.ru/20210316/krushenie-1601548200.html

В ЛНР возложили вину за крушение Ил-76 на украинское командование

В ЛНР возложили вину за крушение Ил-76 на украинское командование

Вина за крушение самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году и гибель 49 человек, находившихся на борту, полностью лежит на украинском командовании, заявил РИА... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T19:44

2021-03-16T19:44

2021-03-16T19:44

днепр (город)

андрей марочко

донбасс

луганская народная республика

валерий болотов

виктор назаров

ил-76

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Вина за крушение самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году и гибель 49 человек, находившихся на борту, полностью лежит на украинском командовании, заявил РИА Новости бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.Во вторник Красногвардейский районный суд Днепра заочно приговорил к пожизненному заключению экс-главу самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого по делу о крушении Ил-76 в 2014 году в Донбассе."Еще Валерий Болотов (в июне 2014 года занимал пост главы ЛНР - ред.) говорил, что воздушное пространство над Луганской народной республикой закрыто, и в случае, если оно будет нарушено, любой нарушитель будет сбит", - пояснил Марочко.По его словам, ввиду того, что шла эскалация конфликта, и ЛНР уже на тот момент сталкивалась с воздушными атаками со стороны украинских силовиков, "атака на данный самолет не считалась бы преступлением, даже если бы в этом непосредственно участвовал сам Плотницкий". По мнению Марочко, данный самолет нес угрозу для всех мирных жителей."Как стремительно развивались тогда события, мы все помним и знаем. Усиление контингента (военного контингента Украины - ред.) на территории Луганского аэропорта сулило большими потерями как среди ополчения, так и мирных граждан, поскольку они (украинские силовики, - ред.) сюда летели не на прогулку, а убивать мирных жителей", - дополнил экс-представитель оборонного ведомства республики.По его словам, украинское военное руководство прекрасно знало, что силы ополчения на тот момент уже завладели средствами, которые позволяли уничтожать подобные цели. "Целиком и полностью ответственность за гибель этих военных лежит на украинской власти и тех командирах, которые отдали приказ на вылет данного транспортного средства и выдвижении этих десантников на территорию ЛНР. Посылать этот борт было заведомо провальной идеей, которая и привела к большому количеству жертв среди укровоенных", - дополнил Марочко.В июне 2014 года в районе луганского аэропорта был сбит украинский военный самолет Ил-76, в результате чего погибли 40 десантников и девять членов экипажа. Задействованные в спецоперации силовики заявили, что самолет сбили ополченцы. В конце марта 2017 года суд в Днепропетровской области приговорил генерал-майора Генштаба Украины Виктора Назарова к семи годам лишения свободы, признав виновным в халатном отношении к военной службе, которое стало причиной крушения самолета. Он подал апелляцию, однако проиграл ее.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/donbass-1601432405.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/donbass-1601328215.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/ssha-1601130853.html

днепр (город)

донбасс

луганская народная республика

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днепр (город), андрей марочко, донбасс, луганская народная республика, валерий болотов, виктор назаров, ил-76, днепропетровская область, в мире