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Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси в Рединге
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси в Рединге
Неизвестные закрасили часть граффити британского уличного художника Бэнкси на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, и... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:58
2021-03-16T15:58
культура
новости культуры
выставки
музеи
бэнкси
оскар уайльд
рединг
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неизвестные закрасили часть граффити британского уличного художника Бэнкси на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, и написали под ним имя соперника художника, сообщает газета Independent.Ранее Бэнкси обнародовал видео создания граффити на стене тюрьмы в британском Рединге. Граффити на кирпичной стене тюрьмы изображало узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. О его появлении стало известно 1 марта, но не было сразу ясно, идет ли речь о работе самого художника или его подражателей.Как сообщает издание, теперь кто-то закрасил пишущую машинку красной краской, а внизу написал большими буквами "Команда Роббо" ("Team Robbo").Джон Робертсон, известный под псевдонимом "Король Роббо", был британским андеграундым художником. Его вражда с Бэнкси стала основной темой телевизионного документального фильма телеканала Channel 4 "Graffiti Wars" ("Войны граффити"). Он скончался в 2014 году.Тюрьма в Рединге известна тем, что здесь отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны").Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
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Новости
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РИА Новости
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96
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новости культуры, выставки, музеи, бэнкси, оскар уайльд, рединг

Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси в Рединге

15:58 16.03.2021
 
© REUTERS / Matthew ChildsГраффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге
Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© REUTERS / Matthew Childs
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Неизвестные закрасили часть граффити британского уличного художника Бэнкси на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, и написали под ним имя соперника художника, сообщает газета Independent.
Ранее Бэнкси обнародовал видео создания граффити на стене тюрьмы в британском Рединге. Граффити на кирпичной стене тюрьмы изображало узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. О его появлении стало известно 1 марта, но не было сразу ясно, идет ли речь о работе самого художника или его подражателей.
Как сообщает издание, теперь кто-то закрасил пишущую машинку красной краской, а внизу написал большими буквами "Команда Роббо" ("Team Robbo").
Джон Робертсон, известный под псевдонимом "Король Роббо", был британским андеграундым художником. Его вражда с Бэнкси стала основной темой телевизионного документального фильма телеканала Channel 4 "Graffiti Wars" ("Войны граффити"). Он скончался в 2014 году.
Тюрьма в Рединге известна тем, что здесь отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны").
Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
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