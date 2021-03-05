https://ria.ru/20210305/banksy-1600050348.html

Бэнкси показал на видео, как рисовал граффити на стене тюрьмы в Рединге

Бэнкси показал на видео, как рисовал граффити на стене тюрьмы в Рединге

Уличный художник Бэнкси обнародовал видео создания граффити на стене тюрьмы в британском Рединге. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:59

2021-03-05T11:59

2021-03-05T11:59

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уличный художник Бэнкси обнародовал видео создания граффити на стене тюрьмы в британском Рединге.Граффити на кирпичной стене тюрьмы изображает узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. О его появлении стало известно в понедельник, но было неясно, идет ли речь о работе самого художника или его подражателей.Видеоролик, в котором показан краткий процесс создания граффити, опубликован в Instagam Бэнкси. Работа шла ночью, художник освещал стену с помощью закрепленного на голове фонарика. Его лица не видно.Тюрьма в Рединге известна тем, что здесь отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны").Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

https://ria.ru/20210304/banksy-1599894165.html

рединг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, бэнкси, оскар уайльд, рединг