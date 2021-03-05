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https://ria.ru/20210305/banksy-1600050348.html
Бэнкси показал на видео, как рисовал граффити на стене тюрьмы в Рединге
Бэнкси показал на видео, как рисовал граффити на стене тюрьмы в Рединге
Уличный художник Бэнкси обнародовал видео создания граффити на стене тюрьмы в британском Рединге. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:59
2021-03-05T11:59
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оскар уайльд
рединг
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уличный художник Бэнкси обнародовал видео создания граффити на стене тюрьмы в британском Рединге.Граффити на кирпичной стене тюрьмы изображает узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. О его появлении стало известно в понедельник, но было неясно, идет ли речь о работе самого художника или его подражателей.Видеоролик, в котором показан краткий процесс создания граффити, опубликован в Instagam Бэнкси. Работа шла ночью, художник освещал стену с помощью закрепленного на голове фонарика. Его лица не видно.Тюрьма в Рединге известна тем, что здесь отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны").Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
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РИА Новости
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новости культуры, выставки, музеи, бэнкси, оскар уайльд, рединг

Бэнкси показал на видео, как рисовал граффити на стене тюрьмы в Рединге

11:59 05.03.2021
 
© REUTERS / Matthew ChildsГраффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге
Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© REUTERS / Matthew Childs
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уличный художник Бэнкси обнародовал видео создания граффити на стене тюрьмы в британском Рединге.
Граффити на кирпичной стене тюрьмы изображает узника, спускающегося по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. О его появлении стало известно в понедельник, но было неясно, идет ли речь о работе самого художника или его подражателей.
Видеоролик, в котором показан краткий процесс создания граффити, опубликован в Instagam Бэнкси. Работа шла ночью, художник освещал стену с помощью закрепленного на голове фонарика. Его лица не видно.
Тюрьма в Рединге известна тем, что здесь отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны").
Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
Реклама выставки Бэнкси в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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