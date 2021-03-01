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Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд

Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд

Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, сообщает DailyMail. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:52

2021-03-01T17:52

2021-03-01T17:52

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, сообщает DailyMail. На рисунке изображен узник, спускающийся по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. Местные жители полагают, что Бэнкси мог сам посетить Рединг из-за кампании, которая ведется вокруг здания, признанного архитектурным памятником викторианской эпохи. Тюрьма в Рединге не используется по назначению с 2013 года. Городской совет хочет превратить ее в культурный объект. Однако министерство юстиции подыскивает для находящейся на его балансе недвижимости коммерческого покупателя.Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году, провел в местной тюрьме полтора года. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны"), опубликованное после смерти писателя.Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

https://ria.ru/20200820/1575953814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, музеи, рединг, великобритания, новости культуры, бэнкси, оскар уайльд