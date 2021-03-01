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https://ria.ru/20210301/banksy-1599461323.html
Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд
Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд
Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, сообщает DailyMail. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:52
2021-03-01T17:52
выставки
музеи
рединг
великобритания
культура
новости культуры
бэнкси
оскар уайльд
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, сообщает DailyMail. На рисунке изображен узник, спускающийся по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка. Местные жители полагают, что Бэнкси мог сам посетить Рединг из-за кампании, которая ведется вокруг здания, признанного архитектурным памятником викторианской эпохи. Тюрьма в Рединге не используется по назначению с 2013 года. Городской совет хочет превратить ее в культурный объект. Однако министерство юстиции подыскивает для находящейся на его балансе недвижимости коммерческого покупателя.Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году, провел в местной тюрьме полтора года. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны"), опубликованное после смерти писателя.Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
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выставки, музеи, рединг, великобритания, новости культуры, бэнкси, оскар уайльд

Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд

17:52 01.03.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Andrew Smith / Редингская тюрьма в Великобритании
Редингская тюрьма в Великобритании - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Andrew Smith /
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, сообщает DailyMail.
На рисунке изображен узник, спускающийся по сплетенной из простыней веревке, к концу которой привязана пишущая машинка.
Местные жители полагают, что Бэнкси мог сам посетить Рединг из-за кампании, которая ведется вокруг здания, признанного архитектурным памятником викторианской эпохи. Тюрьма в Рединге не используется по назначению с 2013 года. Городской совет хочет превратить ее в культурный объект. Однако министерство юстиции подыскивает для находящейся на его балансе недвижимости коммерческого покупателя.
Оскар Уайльд, осужденный по обвинению в безнравственности в 1895 году, провел в местной тюрьме полтора года. Там он написал свою знаменитую поэму "Баллада Редингской тюрьмы" и письмо-исповедь De Profundis ("Из бездны"), опубликованное после смерти писателя.
Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
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