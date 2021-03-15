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В Азербайджане стартуют первые после эскалации в Карабахе учения
В Азербайджане стартуют первые после эскалации в Карабахе учения
Стартуют первые после военной эскалации в Карабахе учения азербайджанской армии, к ним привлекут до 10 тысяч военнослужащих. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T05:54
2021-03-15T06:17
россия
мария захарова
нагорный карабах
ильхам алиев
москва
ереван
баку
азербайджан
армения
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БАКУ, 15 мар — РИА Новости. Стартуют первые после военной эскалации в Карабахе учения азербайджанской армии, к ним привлекут до 10 тысяч военнослужащих.МИД России заявил, что не видит в азербайджанских маневрах рисков для стабильности и безопасности в регионе, так как они носят плановый характер. Аналогичные учения пройдут и в Армении с 16 марта.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое при посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября.Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.Все по плануВ учениях азербайджанской армии также примут участие около 100 танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения."Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, с 15 марта в азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения с привлечением видов войск (сил)", — сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.В состоянии боевой готовностиУчения пройдут в горно-лесистой местности со сложным рельефом. Основное внимание будет уделяться управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения. На маневрах учтут боевой опыт, обретенный во время боевых действий в Карабахе, подчеркнули в минобороны."В ходе учений, которые продлятся до 18 марта, войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), а также с незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций", — заявили в ведомстве.Ответ из ЕреванаАналогичные тактические учения с привлечением 7,5 тысяч военнослужащих пройдут в Армении по всем оперативным направлениям вооруженных сил 16-20 марта, сообщила ранее пресс-служба минобороны республики.Цель учений, в которые будут вовлечены как общевойсковые подразделения, так и подразделения спецназа, — проверка боеготовности войск, взаимодействия различных сил и средств, возможностей управления оперативным звеном, способности к быстрым действиям в сложившейся ситуации.Будут проведены тренировки по управлению огнем подразделений с розыгрышем оперативно-тактических эпизодов, в том числе с боевой стрельбой, заявили в минобороны.Реакция РоссииРанее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные учения Азербайджана не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе, носят плановый характер.Также она подчеркивала, что военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают осуществлять контроль за ситуацией.
https://ria.ru/20210314/peregovory-1601179364.html
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россия, мария захарова, нагорный карабах, ильхам алиев, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане стартуют первые после эскалации в Карабахе учения

05:54 15.03.2021 (обновлено: 06:17 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоКолонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе
Колонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 15 мар — РИА Новости. Стартуют первые после военной эскалации в Карабахе учения азербайджанской армии, к ним привлекут до 10 тысяч военнослужащих.
МИД России заявил, что не видит в азербайджанских маневрах рисков для стабильности и безопасности в регионе, так как они носят плановый характер. Аналогичные учения пройдут и в Армении с 16 марта.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое при посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября.
Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
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Все по плану

В учениях азербайджанской армии также примут участие около 100 танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.
"Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, с 15 марта в азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения с привлечением видов войск (сил)", — сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.
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В состоянии боевой готовности

Учения пройдут в горно-лесистой местности со сложным рельефом. Основное внимание будет уделяться управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения. На маневрах учтут боевой опыт, обретенный во время боевых действий в Карабахе, подчеркнули в минобороны.
"В ходе учений, которые продлятся до 18 марта, войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), а также с незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций", — заявили в ведомстве.
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Ответ из Еревана

Аналогичные тактические учения с привлечением 7,5 тысяч военнослужащих пройдут в Армении по всем оперативным направлениям вооруженных сил 16-20 марта, сообщила ранее пресс-служба минобороны республики.
"К тактическим и тактико-профессиональным учениям 16-20 марта будут привлечены 7,5 тысяч военнослужащих, 200 ракетных, ракетно-реактивных, артиллерийских и более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, свыше 90 средств ПВО. С целью поддержки тактических действий войск в учениях будут использованы средства воздушного нападения (авиация)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Цель учений, в которые будут вовлечены как общевойсковые подразделения, так и подразделения спецназа, — проверка боеготовности войск, взаимодействия различных сил и средств, возможностей управления оперативным звеном, способности к быстрым действиям в сложившейся ситуации.
Будут проведены тренировки по управлению огнем подразделений с розыгрышем оперативно-тактических эпизодов, в том числе с боевой стрельбой, заявили в минобороны.

Реакция России

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные учения Азербайджана не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе, носят плановый характер.
Также она подчеркивала, что военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают осуществлять контроль за ситуацией.
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