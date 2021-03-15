https://ria.ru/20210315/ubiystvo-1601314644.html

Жителю Ростовской области дали девять лет колонии за убийство приятеля

Жителю Ростовской области дали девять лет колонии за убийство приятеля

Житель Ростовской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство друга из Саратова, части тела которого были найдены на берегу реки в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:48

2021-03-15T14:48

2021-03-15T14:48

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

саратов

ростовская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Житель Ростовской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство друга из Саратова, части тела которого были найдены на берегу реки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.Ранее СК сообщал, что в июле 2020 года на берегу Волги в Волгограде в пакетах было найдено расчлененное тело ранее судимого за разбой жителя Саратова, который находился в розыске. Позже, по данным полиции, по подозрению в его убийстве в Шахтах задержан житель Ростовской области, с которым погибший приехал в Волгоград на заработки.По информации СК, 29-летний ростовчанин убил своего приятеля во время распития спиртного - сначала он избил, а потом ударил ножом в шею, отчего тот умер. Затем напавший решил избавиться от тела, расчленил и рассовал его по пакетам. Суд признал его виновным в убийстве."Кировский районный суд Волгограда назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Черединина. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, саратов, ростовская область, происшествия