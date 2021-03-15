https://ria.ru/20210315/ubiystvo-1601314644.html
Жителю Ростовской области дали девять лет колонии за убийство приятеля
Жителю Ростовской области дали девять лет колонии за убийство приятеля
Житель Ростовской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство друга из Саратова, части тела которого были найдены на берегу реки в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:48
2021-03-15T14:48
2021-03-15T14:48
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
саратов
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Житель Ростовской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство друга из Саратова, части тела которого были найдены на берегу реки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.Ранее СК сообщал, что в июле 2020 года на берегу Волги в Волгограде в пакетах было найдено расчлененное тело ранее судимого за разбой жителя Саратова, который находился в розыске. Позже, по данным полиции, по подозрению в его убийстве в Шахтах задержан житель Ростовской области, с которым погибший приехал в Волгоград на заработки.По информации СК, 29-летний ростовчанин убил своего приятеля во время распития спиртного - сначала он избил, а потом ударил ножом в шею, отчего тот умер. Затем напавший решил избавиться от тела, расчленил и рассовал его по пакетам. Суд признал его виновным в убийстве."Кировский районный суд Волгограда назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Черединина. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html
россия
волгоградская область
саратов
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, саратов, ростовская область, происшествия