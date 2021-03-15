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Жителю Ростовской области дали девять лет колонии за убийство приятеля
Жителю Ростовской области дали девять лет колонии за убийство приятеля
Житель Ростовской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство друга из Саратова, части тела которого были найдены на берегу реки в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:48
2021-03-15T14:48
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
саратов
ростовская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Житель Ростовской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство друга из Саратова, части тела которого были найдены на берегу реки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.Ранее СК сообщал, что в июле 2020 года на берегу Волги в Волгограде в пакетах было найдено расчлененное тело ранее судимого за разбой жителя Саратова, который находился в розыске. Позже, по данным полиции, по подозрению в его убийстве в Шахтах задержан житель Ростовской области, с которым погибший приехал в Волгоград на заработки.По информации СК, 29-летний ростовчанин убил своего приятеля во время распития спиртного - сначала он избил, а потом ударил ножом в шею, отчего тот умер. Затем напавший решил избавиться от тела, расчленил и рассовал его по пакетам. Суд признал его виновным в убийстве."Кировский районный суд Волгограда назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Черединина. Приговор в силу не вступил.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, саратов, ростовская область, происшествия

Жителю Ростовской области дали девять лет колонии за убийство приятеля

14:48 15.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Житель Ростовской области приговорен к 9 годам колонии строгого режима за убийство друга из Саратова, части тела которого были найдены на берегу реки в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Ранее СК сообщал, что в июле 2020 года на берегу Волги в Волгограде в пакетах было найдено расчлененное тело ранее судимого за разбой жителя Саратова, который находился в розыске. Позже, по данным полиции, по подозрению в его убийстве в Шахтах задержан житель Ростовской области, с которым погибший приехал в Волгоград на заработки.
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Расчленивший знакомую житель Омской области признался в убийстве отца
По информации СК, 29-летний ростовчанин убил своего приятеля во время распития спиртного - сначала он избил, а потом ударил ножом в шею, отчего тот умер. Затем напавший решил избавиться от тела, расчленил и рассовал его по пакетам. Суд признал его виновным в убийстве.
"Кировский районный суд Волгограда назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Черединина. Приговор в силу не вступил.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьСаратовРостовская областьПроисшествия
 
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