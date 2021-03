https://ria.ru/20210315/tyuleni-1600889159.html

Международный день защиты бельков (International Day of Action for the Seals) отмечается ежегодно 15 марта по всему миру. Его инициатором выступил Международный РИА Новости, 15.03.2021

Международный день защиты бельков (International Day of Action for the Seals) отмечается ежегодно 15 марта по всему миру. Его инициатором выступил Международный фонд защиты животных (IFAW; International Fund for Animal Welfare), основанный в 1969 году. Кампания по запрету охоты на детенышей тюленя стала первой в истории организации. Белек – новорожденный детеныш гренландского или каспийского тюленя, покрытый белоснежным мехом. Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях. Ученые выделяют несколько популяций гренландского тюленя. Cамая многочисленная – баренцевоморско-беломорская. Большую часть времени они проводят в Баренцевом море, а потомство производят в водах Белого моря. Вторая – ян-майенская – предпочитает места к востоку от Гренландии и к северу от Исландии. Третья – ньюфаундлендская – рассредоточена у Канадского Арктического архипелага, в водах к западу от Гренландии Тюлени производят потомство на дрейфующих льдинах в начале весны. У только что родившегося детеныша шкурка имеет желтовато-зеленый оттенок. Через пару дней шерстка очищается и приобретает нежный молочный цвет. Он держится чуть более двух недель. Потом шерстка постепенно меняется на серую и бельки превращаются в серок.В течение первых дней бельки не могут плавать и уходить от преследования под воду, как это делают взрослые особи. Самки тюленя в это время почти постоянно находятся рядом с потомством. Именно в период, когда животные максимально беззащитны, происходил промысел. По словам специалистов, мода на всякого рода аксессуары и меховые изделия из шкурки белька возникла в середине XIX века в Канаде, затем дошла до России. Бельков забивали прямо на залежках – их еще называют "родильным домом". Зверобои из разных стран (в основном норвежцы и русские) уничтожали за сезон сотни тысяч детенышей. Одновременно велся и традиционный промысел – поморы выходили в море на лодках-ледянках в пределах видимости берега. Они охотились на ластоногих, как правило, ради жира и шкуры. Добывали обычно пару сотен за сезон.По данным Минприроды РФ, по результатам первой учетной съемки, выполненной в 1928 году, численность беломорской популяции гренландского тюленя оценивалась в 3-3,5 миллиона голов. К середине 1950-х годов численность этой популяции снизилась до 1,0-1,5 миллиона голов, в то время как во всем ареале численность гренландского тюленя достигала 7 миллионов голов. К середине 1960-х годов в результате интенсивного промысла общая численность тюленей в ареале обитания снизилась до 2,5 миллиона голов, а в Белом море – до 500 тысяч голов.Международный фонд защиты животных одним из первых выступил против истребления бельков. К защитникам присоединялись все новые и новые люди, которые не могли равнодушно относиться к варварскому и бессмысленному промыслу. В 1983 году Европа запретила ввоз шкур определенных детенышей тюленя. В 2009 году Европейский парламент одобрил запрет на торговлю и ввоз всех видов продукции из гренландских тюленей в пределах ЕС (вступил в силу в 2010 году). Запрет не распространяется на производные продукты из тюленя, полученные в результате традиционной охоты эскимосской и других туземных народностей для обеспечения своего выживания. Это касается туземных народов Аляски, Канады, Гренландии и России.В России с марта 2009 года действует запрет добычи детенышей гренландского тюленя (бельков). Согласно действующим правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, запрещается добыча (вылов) самок гренландского тюленя на детных залежках, молоди по стадию хохлушки (линяющий детеныш тюленя) включительно, за исключением живого отлова хохлушки с целью доращивания до стадии серки. Кроме того, с 2009 года кораблям северных маршрутов поручено прокладывать маршруты плавания судов во льдах так, чтобы предотвратить гибель животных.В 2011 году Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана ввел запрет на импорт и экспорт шкур гренландского тюленя. В настоящее время данный запрет распространен на страны ЕАЭС. В настоящее время торговля продуктами из тюленя запрещена в более 30 странах, промысел бельков продолжается в Канаде и Норвегии.Специалисты отмечают, что истребление – не единственная угроза для бельков. Из-за серьезных климатических изменений льда, на котором устраивают залежки гренландские тюлени, все меньше. Тюлени начинают выходить на прибрежные территории, где потомство становится легкой добычей. В итоге многие детеныши погибают.В день защиты бельков общественность и многочисленные экологические организации проводят всевозможные мероприятия в защиту детенышей тюленей с целью привлечения внимания общества к данной проблеме.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

