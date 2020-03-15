Они не шубы, а дети: почему бельков опять нужно срочно спасать

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Мария Марикян. В начале весны у гренландских тюленей появляются детеныши — бельки. На протяжении многих лет их жестоко забивали, а белоснежный мех пускали на шубы и шапки. Популяции грозило полное исчезновение. Но в России профессиональному сообществу удалось отстоять животных: промысел бельков, а также импорт и экспорт дериватов и шкур гренландского тюленя запретили на законодательном уровне. Потом на такой шаг пошли и другие страны. Однако теперь возникла новая угроза — изменение климата. Как спасти ластоногих — в материале РИА Новости к Международному дню защиты бельков.

Бизнес на крови

"Почему детенышей называют бельками? Это одна из стадий линьки. Когда они только рождаются, у шкурки желтовато-зеленый оттенок. Через пару дней шерстка очищается и приобретает нежный молочный цвет. Он держится чуть более двух недель, — объясняет РИА Новости научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка. — Потом шерстка постепенно меняется на серую и бельки превращаются в серок".

Гренландские тюлени рожают на дрейфующих льдинах в первые две недели марта. Ученые выделяют несколько популяций этого вида. По словам Латки, самая многочисленная — баренцевоморско-беломорская. "Большую часть времени они проводят в Баренцевом море, а потомство производят в водах Белого моря. Вторая — ян-майенская — предпочитает места к востоку от Гренландии и к северу от Исландии. А третья — ньюфаундлендская — рассредоточена у Канадского Арктического архипелага, в водах к западу от Гренландии".

Долгое время бельки были объектом пушного промысла в промышленных масштабах. "Началось все с Канады. Мода на всякого рода аксессуары и меховые изделия из шкурки белька возникла в середине XIX века. И до нас дошла — еще в дореволюционные годы прибывали иностранные корабли и активно промышляли. Бельков забивали прямо на залежках — их еще называют "родильным домом". Зверобои из разных стран (в основном норвежцы и русские) уничтожали за сезон сотни тысяч", — делает экскурс в историю Латка.

Одновременно велся и традиционный промысел — поморы выходили в море на лодках-ледянках в пределах видимости берега. "Они били тюленей гарпунами", — уточняет представитель Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики Елена Жаркова. Поморы охотились на ластоногих, как правило, ради жира и шкуры. Добывали обычно пару сотен за сезон.

"Власти видели большие перспективы в зверобойном промысле, выделяли дотации. На места забоев отправляли даже фотографов, приходилось все подавать в позитивном ключе. Впоследствии те признавались, что эти съемки были для них очень тяжелыми в эмоциональном плане", — продолжает Елена.

© РИА Новости / Александр Лыскин Охотник на детенышей гренландских тюленей на льду Белого моря с мертвым тюлененком © РИА Новости / Александр Лыскин Охотник на детенышей гренландских тюленей на льду Белого моря с мертвым тюлененком

Кампания по спасению

За запрет истребления бельков активисты боролись десятилетиями. "Была очень долгая кампания, ее вели организации из разных стран мира. Прорабатывали альтернативные варианты для тех, кто занимался промыслом, чтобы люди не остались без работы, — говорит Жаркова. — Собирали подписи среди населения, ученые публиковали открытые письма и проводили исследования, чтобы показать, чем грозит популяции убой. В кампанию вовлекали известных людей, подключали СМИ".

В России переломить ситуацию удалось в 2009 году — 15 марта представители Международного фонда защиты животных IFAW организовали масштабную акцию "Не бей лежачего!". Согласованные митинги прошли в различных городах России. Через три дня после этого Минприроды ввело запрет на промысел бельков, а позже — в 2011 году — на импорт/экспорт дериватов и шкур гренландского тюленя и его детенышей.

Однако осталась лазейка: полный запрет на добычу гренландского тюленя в законодательстве не закреплен. Поскольку охота на бельков стала экономически невыгодной, ею промышляют только коренные народы — популяции это не вредит.

Жаркова указывает еще на одно достижение активистов в "год победы": "Корабли северных маршрутов стали обходить залежки. Раньше они шли по маршруту напрямую".

А вот Канада сохранила масштабный промысел на гренландских тюленей и их детенышей. Заместитель руководителя программы "Белуха — белый кит" Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов объясняет: "Это часть политики в отношении местного населения — коренным народам выделяют дотации, поддерживают их таким образом. Конечно, там есть общественные организации, протестующие против всего этого. Однако мнение общин очень весомо. В России это не сработало".

Опасность всюду

Впрочем, истребление — не единственная угроза. Из-за серьезных климатических изменений льда, на котором устраивают залежки гренландские тюлени, все меньше.

"Неблагоприятная ледовая обстановка в Белом море в этом году приведет, скорее всего, к гибели значительной части новорожденных — целого поколения. Непонятно, как ластоногие приспосабливаются к меняющимся климатическим условиям, — комментирует проблему Дмитрий Глазов. — Несмотря на то что гренландский тюлень долгие годы был промысловым видом, государство практически не выделяло средств на проведение учета численности, этим занимались некоммерческие организации. С 1998-го по 2008 год Международный фонд защиты животных IFAW обеспечивал учет, выявили резкое сокращение рождаемости бельков — с 330 тысяч особей до 120 тысяч. Известно, что в 2009-м на фоне сокращения численности и экономической нецелесообразности промысел приостановили и признали негуманным. Однако в 2015 году охоту на детенышей гренландского тюленя со стадии "хохлуша" открыли. Притом что новых исследований не было. В этом году в Белом море льда нет совсем. Поскольку наблюдения не проводятся, мы не знаем, что сейчас происходит с этими морскими млекопитающими".

По мнению Глазова, тюлени начнут выходить на прибрежные территории, где потомству грозит опасность — они станут легкой добычей. "Если это будет вблизи населенных пунктов, необходимо обеспечить охрану животным до тех пор, пока они не вернутся в море, — это всего десять-пятнадцать дней", — уточняет он.

В свою очередь, Владимир Латка полагает, что тюлени в поисках прочного ледяного покрова могли двинуться в Печорское или Карское море. "Конечно, без авиационного учета оценивать последствия нынешней зимы и прогнозировать перемещения нет возможности. По космическим снимкам понять, пригоден ли лед для родовых залежек, сложно — нет полной и точной информации о качестве покрова".

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr. Детеныш гренландского тюленя с матерью на берегу Белого моря в Архангельской области © AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr. Детеныш гренландского тюленя с матерью на берегу Белого моря в Архангельской области

Ученые в один голос твердят: вести учет численности и отслеживать другие параметры популяции просто необходимо. И уже исходя из этого принимать соответствующие меры, не допустив, чтобы на фоне климатических изменений ластоногие пострадали, в том числе из-за человека.

"Для арктических морских экосистем эти животные играют большую роль. Они активно питаются в местах скоплений. Например, какое-то время весной тюлени находятся в водах Белого моря, а затем массово перебираются на север Баренцева моря. Это значит, что они переносят с собой все, что съели на юге. Ведь арктические экосистемы очень бедные, а такие перемещения обеспечивают разнонаправленный перенос биологического вещества, — разъясняет нюансы Глазов. — Показательный пример — распространение радионуклидов, выброшенных во время аварии на "Фукусиме". Командорские северные морские котики наелись рыбы в радиоактивном шлейфе, а потом доставили в себе радиоактивные вещества на лежбища Командорских островов. Фонило там какое-то время изрядно!"

Самостоятельные животные

Несколько слов о самих млекопитающих: вес — до 140 килограммов, длина — около 180 сантиметров, продолжительность жизни — порядка тридцати лет.

"Чаще всего передвигаются небольшими группами — по десять-двадцать особей. Они достаточно социальные, но не до такой степени, как, скажем, дельфины. Лежбищ, как у морских котиков или моржей, где все вплотную друг к другу, у гренландских тюленей не бывает. Они не допускают тесного контакта между собой, всегда держат дистанцию в три метра и более. Если ее нарушит кто-то, вполне вероятна стычка", — описывает привычки тюленей Владимир Латка.

Ученый добавляет, что в целом эти ластоногие агрессии не проявляют. "Конечно, как и любое дикое животное, тюлень может травмировать. Но лично я о таких случаях не слышал. Они защищают друг друга, когда чуют опасность. Если кто-то придет за малым детенышем, самка старается не дать его в обиду, загнанная в угол, она способна даже броситься на человека. А вообще, судя по всему, это очень умное животное: быстрых нейронов в коре головного мозга у гренландского тюленя столько же, сколько и у шимпанзе!"

Сегодня главная головная боль ученых, исследующих гренландских тюленей, — наладить мониторинг и сохранить популяцию. "Угроза из-за ледовой обстановки на Белом море очевидна, что служит достаточным основанием для системных мер по защите", — считает Латка. В конце февраля в Общественной палате России состоялся круглый стол по этому поводу. Решили подготовить запросы в Минприроды, Минтранс, "Росатомфлот", "Роскосмос", Росгидромет, ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт".

"Мы наметили ряд мероприятий, чтобы исключить разрушение щенных залежек и гибель детенышей в результате судоходства на Белом море в 2020-м и последующие годы. Система мер предупреждения наездов на залежки существует уже давно. Но прогнозирование не меняется многие годы. Авиационные учеты тюленей нерегулярны и не решают задачи предупреждения разрушения залежек. Пока данные получают от капитанов, затем они передаются в Гидрометцентр, где специалисты на основании редких космических снимков рассчитывают, куда могут двинуться ледовые поля. Приходится работать с усеченной информацией, — перечисляет проблемы Владимир Латка. — Мы предлагаем оснастить суда надежными квадрокоптерами, чтобы осматривать путь заранее".