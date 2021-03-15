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https://ria.ru/20210315/stsenariy-1601321508.html
Украинское СМИ смоделировало сценарий войны Москвы и Киева
Украинское СМИ смоделировало сценарий войны Москвы и Киева
Источник издания "Страна.ua" в Минобороны Украины рассказал о возможном сценарии военного противостояния между Москвой и Киевом, если ВСУ начнут операцию по... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:07
2021-03-15T16:40
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
москва
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Источник издания "Страна.ua" в Минобороны Украины рассказал о возможном сценарии военного противостояния между Москвой и Киевом, если ВСУ начнут операцию по возвращению неподконтрольных территорий."Если Россия и решит начать масштабную войну с Украиной, то наступать она будет не на наши укрепленные позиции в Донбассе, а попытается встречными ударами из Крыма и Белгорода рассечь страну на две части. При одновременном ударе на Киев со стороны Брянска и, возможно, Белоруссии", — сказал источник журналистам.Тем не менее он признал, что вторжение со стороны России кажется маловероятным, однако счел целесообразным "готовиться ко всем возможным сценариям".В материале также отмечается, что подразделения украинских силовиков в Донбассе привели в полную боевую готовность. Собеседник издания, в свою очередь, заявил, что допускает вмешательство России в конфликт.Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также выражала озабоченность в связи с попытками Киева уйти от исполнения Минских соглашений.Сейчас ситуация в регионе ухудшается. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Украина готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
https://ria.ru/20210314/prikazy-1601167239.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
россия
донбасс
луганская народная республика
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, москва, украина, в мире

Украинское СМИ смоделировало сценарий войны Москвы и Киева

15:07 15.03.2021 (обновлено: 16:40 15.03.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Источник издания "Страна.ua" в Минобороны Украины рассказал о возможном сценарии военного противостояния между Москвой и Киевом, если ВСУ начнут операцию по возвращению неподконтрольных территорий.
"Если Россия и решит начать масштабную войну с Украиной, то наступать она будет не на наши укрепленные позиции в Донбассе, а попытается встречными ударами из Крыма и Белгорода рассечь страну на две части. При одновременном ударе на Киев со стороны Брянска и, возможно, Белоруссии", — сказал источник журналистам.
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Тем не менее он признал, что вторжение со стороны России кажется маловероятным, однако счел целесообразным "готовиться ко всем возможным сценариям".
В материале также отмечается, что подразделения украинских силовиков в Донбассе привели в полную боевую готовность. Собеседник издания, в свою очередь, заявил, что допускает вмешательство России в конфликт.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также выражала озабоченность в связи с попытками Киева уйти от исполнения Минских соглашений.
Сейчас ситуация в регионе ухудшается. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Украина готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
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