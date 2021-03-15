https://ria.ru/20210315/stsenariy-1601321508.html

Украинское СМИ смоделировало сценарий войны Москвы и Киева

Украинское СМИ смоделировало сценарий войны Москвы и Киева

Источник издания "Страна.ua" в Минобороны Украины рассказал о возможном сценарии военного противостояния между Москвой и Киевом, если ВСУ начнут операцию по... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:07

2021-03-15T15:07

2021-03-15T16:40

россия

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

москва

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Источник издания "Страна.ua" в Минобороны Украины рассказал о возможном сценарии военного противостояния между Москвой и Киевом, если ВСУ начнут операцию по возвращению неподконтрольных территорий."Если Россия и решит начать масштабную войну с Украиной, то наступать она будет не на наши укрепленные позиции в Донбассе, а попытается встречными ударами из Крыма и Белгорода рассечь страну на две части. При одновременном ударе на Киев со стороны Брянска и, возможно, Белоруссии", — сказал источник журналистам.Тем не менее он признал, что вторжение со стороны России кажется маловероятным, однако счел целесообразным "готовиться ко всем возможным сценариям".В материале также отмечается, что подразделения украинских силовиков в Донбассе привели в полную боевую готовность. Собеседник издания, в свою очередь, заявил, что допускает вмешательство России в конфликт.Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также выражала озабоченность в связи с попытками Киева уйти от исполнения Минских соглашений.Сейчас ситуация в регионе ухудшается. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Украина готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

https://ria.ru/20210314/prikazy-1601167239.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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