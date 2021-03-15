Украинское СМИ смоделировало сценарий войны Москвы и Киева
15:07 15.03.2021 (обновлено: 16:40 15.03.2021)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе. 28 ноября 2018
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Источник издания "Страна.ua" в Минобороны Украины рассказал о возможном сценарии военного противостояния между Москвой и Киевом, если ВСУ начнут операцию по возвращению неподконтрольных территорий.
"Если Россия и решит начать масштабную войну с Украиной, то наступать она будет не на наши укрепленные позиции в Донбассе, а попытается встречными ударами из Крыма и Белгорода рассечь страну на две части. При одновременном ударе на Киев со стороны Брянска и, возможно, Белоруссии", — сказал источник журналистам.
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Тем не менее он признал, что вторжение со стороны России кажется маловероятным, однако счел целесообразным "готовиться ко всем возможным сценариям".
В материале также отмечается, что подразделения украинских силовиков в Донбассе привели в полную боевую готовность. Собеседник издания, в свою очередь, заявил, что допускает вмешательство России в конфликт.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также выражала озабоченность в связи с попытками Киева уйти от исполнения Минских соглашений.
Сейчас ситуация в регионе ухудшается. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Украина готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
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