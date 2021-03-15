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СМИ сообщили о полной боевой готовности украинских силовиков в Донбассе
СМИ сообщили о полной боевой готовности украинских силовиков в Донбассе
Подразделения украинских силовиков в Донбассе привели в полную боевую готовность, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:01
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россия
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леонид кравчук
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подразделения украинских силовиков в Донбассе привели в полную боевую готовность, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники.По его словам, военные вернулись на позиции 2018 года, то есть до разведения войск, и расстояние между ними составляет всего 400-700 метров.Он отметил, что военнослужащих не очень хотят отпускать в увольнительные. Это, по словам собеседника "Страны.ua", говорит о подготовке к наступлению или угрозе атаки.Источник в украинском Минобороны, со своей стороны, сообщил изданию, что Генштаб разработал несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий. Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210314/ssha-1601130853.html
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россия, донбасс, леонид кравчук, киев, украина, в мире

СМИ сообщили о полной боевой готовности украинских силовиков в Донбассе

13:01 15.03.2021 (обновлено: 14:34 15.03.2021)
 
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Vitali Komar
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подразделения украинских силовиков в Донбассе привели в полную боевую готовность, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники.

"Перемирие по факту закончилось еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия", — рассказал собеседник издания.

По его словам, военные вернулись на позиции 2018 года, то есть до разведения войск, и расстояние между ними составляет всего 400-700 метров.

"В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия", — добавил источник.

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Он отметил, что военнослужащих не очень хотят отпускать в увольнительные. Это, по словам собеседника "Страны.ua", говорит о подготовке к наступлению или угрозе атаки.
Источник в украинском Минобороны, со своей стороны, сообщил изданию, что Генштаб разработал несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий.

"Есть несколько вариантов развития событий, соответственно, под них готовы несколько основных планов. Сейчас на стороне ВСУ есть серьезное преимущество. То есть сейчас в наличии все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий", — сказал он.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
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