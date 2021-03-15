https://ria.ru/20210315/gotovnost-1601236439.html

СМИ сообщили о полной боевой готовности украинских силовиков в Донбассе

СМИ сообщили о полной боевой готовности украинских силовиков в Донбассе

Подразделения украинских силовиков в Донбассе привели в полную боевую готовность, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:01

2021-03-15T13:01

2021-03-15T14:34

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Подразделения украинских силовиков в Донбассе привели в полную боевую готовность, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники.По его словам, военные вернулись на позиции 2018 года, то есть до разведения войск, и расстояние между ними составляет всего 400-700 метров.Он отметил, что военнослужащих не очень хотят отпускать в увольнительные. Это, по словам собеседника "Страны.ua", говорит о подготовке к наступлению или угрозе атаки.Источник в украинском Минобороны, со своей стороны, сообщил изданию, что Генштаб разработал несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий. Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/ssha-1601130853.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, леонид кравчук, киев, украина, в мире