https://ria.ru/20210315/poiskovik-1601365824.html

В Минцифры разъяснили порядок установки российского поисковика на гаджеты

В Минцифры разъяснили порядок установки российского поисковика на гаджеты

Пользователи смогут отказаться от использования предустановленного на гаджетах российского поисковика, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:11

2021-03-15T18:11

2021-03-15T18:57

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пользователи смогут отказаться от использования предустановленного на гаджетах российского поисковика, сообщили в Минцифры.Так в ведомстве разъяснили свое сообщение о том, что с 1 июля на продаваемых в стране смартфонах, Smart-телевизорах, компьютерах и ноутбуках по умолчанию будет установлена российская поисковая система, которую позднее определит правительство.В декабре 2020 года в России приняли закон, по которому с 1 апреля 2021 года в стране запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством программного обеспечения.В начале января кабмин утвердил перечень программ, в него попали популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО и онлайн-кинотеатры.

https://ria.ru/20210310/biometriya-1600638201.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество