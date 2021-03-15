В Минцифры разъяснили порядок установки российского поисковика на гаджеты
18:11 15.03.2021 (обновлено: 18:57 15.03.2021)
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пользователи смогут отказаться от использования предустановленного на гаджетах российского поисковика, сообщили в Минцифры.
Так в ведомстве разъяснили свое сообщение о том, что с 1 июля на продаваемых в стране смартфонах, Smart-телевизорах, компьютерах и ноутбуках по умолчанию будет установлена российская поисковая система, которую позднее определит правительство.
"На устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем. Среди них будет в том числе российская. Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить", — уточнил замглавы Минцифры Максим Паршин.
В декабре 2020 года в России приняли закон, по которому с 1 апреля 2021 года в стране запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством программного обеспечения.
В начале января кабмин утвердил перечень программ, в него попали популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО и онлайн-кинотеатры.