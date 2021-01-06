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В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты
В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты
Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года, РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T19:02
2021-01-06T19:41
кинопоиск
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технологии
правительство рф
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров", - говорится в распоряжении.Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В конце марта 2020 года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года, а в декабре подписан закон о переносе срока на 1 апреля 2021 года.Президиум правительственной комиссии ранее одобрил перечень программных продуктов для предустановки на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV.В итоговый перечень ПО вошли в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных - продукты "Яндекса", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуг и платежная система "Мир".В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "Кинопоиск", НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим".
https://ria.ru/20201222/televidenie-1590318797.html
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кинопоиск, лаборатория касперского, госдума рф, технологии, правительство рф, общество

В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты

19:02 06.01.2021 (обновлено: 19:41 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров", - говорится в распоряжении.
Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В конце марта 2020 года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года, а в декабре подписан закон о переносе срока на 1 апреля 2021 года.
Цифровое телевидение - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 08:13
Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
Президиум правительственной комиссии ранее одобрил перечень программных продуктов для предустановки на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV.
В итоговый перечень ПО вошли в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных - продукты "Яндекса", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуг и платежная система "Мир".
В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "Кинопоиск", НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим".
Предустановка российского софта на гаджеты - это плюс для потребителя - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 16:44Актуально
Предустановка российского софта на гаджеты - это плюс для потребителя
 
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