В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты
19:02 06.01.2021 (обновлено: 19:41 06.01.2021)
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров", - говорится в распоряжении.
Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В конце марта 2020 года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года, а в декабре подписан закон о переносе срока на 1 апреля 2021 года.
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Президиум правительственной комиссии ранее одобрил перечень программных продуктов для предустановки на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV.
В итоговый перечень ПО вошли в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных - продукты "Яндекса", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуг и платежная система "Мир".
В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "Кинопоиск", НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим".
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