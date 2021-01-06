https://ria.ru/20210106/gadzhety-1592155798.html

В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты

В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты

Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года, РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T19:02

2021-01-06T19:02

2021-01-06T19:41

кинопоиск

лаборатория касперского

госдума рф

технологии

правительство рф

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров", - говорится в распоряжении.Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В конце марта 2020 года был принят закон о переносе этого запрета на 1 января 2021 года, а в декабре подписан закон о переносе срока на 1 апреля 2021 года.Президиум правительственной комиссии ранее одобрил перечень программных продуктов для предустановки на телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и Smart TV.В итоговый перечень ПО вошли в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных - продукты "Яндекса", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru. Антивирусные системы представляет Kaspersky, а офисное ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуг и платежная система "Мир".В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены "Яндекс", ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, "Кинопоиск", НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим".

https://ria.ru/20201222/televidenie-1590318797.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/1586121274.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинопоиск, лаборатория касперского, госдума рф, технологии, правительство рф, общество