Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210315/plennye-1601396223.html
В Армении ответили на заявление Азербайджана об отсутствии пленных
В Армении ответили на заявление Азербайджана об отсутствии пленных
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие с мнением министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова об отсутствии в этой стране... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T22:39
2021-03-15T22:39
ситуация в нагорном карабахе
джейхун байрамов
анн линде (мид швеции)
европейский суд
мид армении
мид швеции
москва
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600617883_0:254:3068:1980_1920x0_80_0_0_d140aeab70bb9df3f746db4869005cec.jpg
ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие с мнением министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова об отсутствии в этой стране армянских пленных.Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан передал Армении всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе.Она также отметила, что Азербайджан не предоставляет информацию об армянских военнопленных Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), который занимается этим вопросом в рамках межгосударственного иска."Суд недавно принял решение уведомить Комитет министров Совета Европы, подчеркнув, что Азербайджан неоднократно нарушал сроки, установленные ЕСПЧ, и не предоставил полную информацию. В настоящее время применяется текущая обеспечительная мера в отношении 188 армянских пленных. Должна подчеркнуть, что невыполнение обеспечительных мер равносильно нарушению Европейской конвенции по правам человека", - отметила пресс-секретарь МИД Армении. Она добавила также, что восьмой пункт трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года касается всех военнопленных и других лиц, оказавшихся в роли заложников.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также по условиям соглашения под контроль Баку перешли, в частности, Кельбаджарский и Лачинский районы, а также оставшаяся часть Агдамского района. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210314/aliev-1601179463.html
https://ria.ru/20210226/armeniya-1599097895.html
https://ria.ru/20210226/karabakh-1599051347.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600617883_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_6ab4d04f15414c57e0b85a773b6ee27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джейхун байрамов, анн линде (мид швеции), европейский суд, мид армении, мид швеции, москва, азербайджан, армения, в мире

В Армении ответили на заявление Азербайджана об отсутствии пленных

22:39 15.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковЧасть ракеты после обстрела города Мартуни
Часть ракеты после обстрела города Мартуни - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие с мнением министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова об отсутствии в этой стране армянских пленных.
Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан передал Армении всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 22:29Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом

"Это очередной вымысел азербайджанской стороны по данному актуальному вопросу гуманитарного характера. Заявление главы МИД Азербайджана идет вразрез (с позицией - ред.) других компетентных органов этой страны, которые подтвердили факт присутствия десятков армянских военнопленных в Азербайджане, захваченных как во время боевых действий, так и после установления режима прекращения огня", - говорится в заявлении Нагдалян, размещенном на сайте армянского МИД.

Она также отметила, что Азербайджан не предоставляет информацию об армянских военнопленных Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), который занимается этим вопросом в рамках межгосударственного иска.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 14:22
Алиев озвучил позицию Азербайджана по отношениям Армении и Турции
"Суд недавно принял решение уведомить Комитет министров Совета Европы, подчеркнув, что Азербайджан неоднократно нарушал сроки, установленные ЕСПЧ, и не предоставил полную информацию. В настоящее время применяется текущая обеспечительная мера в отношении 188 армянских пленных. Должна подчеркнуть, что невыполнение обеспечительных мер равносильно нарушению Европейской конвенции по правам человека", - отметила пресс-секретарь МИД Армении. Она добавила также, что восьмой пункт трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года касается всех военнопленных и других лиц, оказавшихся в роли заложников.

"Продолжающееся удерживание армянских пленных в статусе заложников подрывает выполнение договоренностей, изложенных в трехстороннем заявлении", - отметила, в частности, Нагдалян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Агдам - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 10:56Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также по условиям соглашения под контроль Баку перешли, в частности, Кельбаджарский и Лачинский районы, а также оставшаяся часть Агдамского района. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеДжейхун БайрамовАнн Линде (МИД Швеции)Европейский судМИД АрменииМИД ШвецииМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния