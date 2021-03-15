В Армении ответили на заявление Азербайджана об отсутствии пленных
ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие с мнением министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова об отсутствии в этой стране армянских пленных.
Байрамов на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан передал Армении всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе.
"Это очередной вымысел азербайджанской стороны по данному актуальному вопросу гуманитарного характера. Заявление главы МИД Азербайджана идет вразрез (с позицией - ред.) других компетентных органов этой страны, которые подтвердили факт присутствия десятков армянских военнопленных в Азербайджане, захваченных как во время боевых действий, так и после установления режима прекращения огня", - говорится в заявлении Нагдалян, размещенном на сайте армянского МИД.
Она также отметила, что Азербайджан не предоставляет информацию об армянских военнопленных Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), который занимается этим вопросом в рамках межгосударственного иска.
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"Суд недавно принял решение уведомить Комитет министров Совета Европы, подчеркнув, что Азербайджан неоднократно нарушал сроки, установленные ЕСПЧ, и не предоставил полную информацию. В настоящее время применяется текущая обеспечительная мера в отношении 188 армянских пленных. Должна подчеркнуть, что невыполнение обеспечительных мер равносильно нарушению Европейской конвенции по правам человека", - отметила пресс-секретарь МИД Армении. Она добавила также, что восьмой пункт трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года касается всех военнопленных и других лиц, оказавшихся в роли заложников.
"Продолжающееся удерживание армянских пленных в статусе заложников подрывает выполнение договоренностей, изложенных в трехстороннем заявлении", - отметила, в частности, Нагдалян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также по условиям соглашения под контроль Баку перешли, в частности, Кельбаджарский и Лачинский районы, а также оставшаяся часть Агдамского района. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.