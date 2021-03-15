https://ria.ru/20210315/navalnyy-1601366511.html

Навальный рассказал о впечатлениях от колонии в Покрове

Навальный рассказал о впечатлениях от колонии в Покрове

Алексей Навальный подтвердил в своем Instagram-аккаунте, что находится в исправительной колонии №2 "Покров" во Владимирской области. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:13

2021-03-15T18:13

2021-03-15T20:02

замена условного срока навального

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Алексей Навальный подтвердил в своем Instagram-аккаунте, что находится в исправительной колонии №2 "Покров" во Владимирской области.На минувшей неделе блогера, осужденного на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше", увезли из СИЗО в Кольчугино, но в какую именно колонию, не раскрывалось. В понедельник из документа 235-го Гарнизонного военного суда, опубликованного в соцсетях защитой, стало известно, что осужденного перевели в покровскую колонию."Всем привет из "Сектора усиленного контроля А"", - говорится в сообщении, при этом Навальный пишет - "здесь, в ИК-2 "Покров""."Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел", - пишет блогер и добавляет: "Я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо".У осужденного в колонии по закону нет возможности делать посты в социальных сетях, но он может передавать тексты для публикации через адвокатов.Ранее сегодня адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что он с коллегами уже приехал к колонии в Покрове, хотя на тот момент не было достоверно известно, что блогер содержится именно там."Сегодня мы с ним увиделись... Он находится в карантинной камере, там шесть человек", - сказала адвокат Ольга Михайлова. Она уточнила, что на карантине Навальный пробудет две недели.Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию осужденные помещаются в СИЗО на карантин – на минувшей неделе блогера, осужденного на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше", увезли из СИЗО в Кольчугино Владимирской области, но в какую именно колонию региона, не раскрывалось. Согласно приговору, Навальный должен отбывать срок в колонии общего режима, их во Владимирской области две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире. Сегодня из документа 235-го Гарнизонного военного суда, опубликованного в соцсетях защитой, стало известно, что осужденного перевели в покровскую колонию.Официально ФСИН ситуацию не комментирует, отмечая, что не вправе раскрывать место отбытия наказания никому, кроме родственников.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html

https://ria.ru/20210315/navalnyy-1601308699.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/prankery-1600834105.html

москва

покров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия