https://ria.ru/20210315/mishustin-1601222501.html

В Новосибирске воркшоп стал мастерской после замечания Мишустина

В Новосибирске воркшоп стал мастерской после замечания Мишустина

Планируемый к проведению летом этого года в Новосибирске воркшоп Математического центра в Академгородке после замечания премьер-министра РФ Михаила Мишустина и... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:46

2021-03-15T11:46

2021-03-15T11:46

россия

михаил мишустин

российская академия наук

новосибирский государственный университет

новосибирск

образование - общество

общество

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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Планируемый к проведению летом этого года в Новосибирске воркшоп Математического центра в Академгородке после замечания премьер-министра РФ Михаила Мишустина и увеличения масштабов мероприятия стал Большой математической мастерской, сообщает Новосибирский госуниверситет (НГУ).Мишустин 5 марта во время работы в Новосибирске посетил лабораторию Математического центра, где ему рассказали о готовящемся большом мероприятии для обучения студентов и школьников – воркшопе. Премьер, отметив, что выступает за то, чтобы английские термины не закрывали русские, предложил называть мероприятие семинаром или мастерской.Так, к организации и проведению мероприятия уже присоединились ведущие математические и методические центры: Международный математический институт им. Леонарда Эйлера (Санкт-Петербург), Международный научно-методический центр НИУ ВШЭ (Москва), РНОМЦ "Уральский математический центр" (Екатеринбург), РНОМЦ Томского государственного университета (Томск).Большая математическая мастерская, как и предшествующий ей первый воркшоп Математического центра в Академгородке, будет представлять собой серию из двух недельных интенсивов (12-17 июля и 9-14 августа 2021 года), разделенных межмодулем. В рамках работы командам школьников, студентов и молодых ученых предстоит попробовать свои силы в решении интересных исследовательских задач. Прием заявок на проекты Большой математической мастерской-2021 уже стартовал и продлится до 12 апреля.Математический центр в Академгородке - один из четырех научных математических центров мирового уровня, созданных в России в рамках нацпроекта "Наука". Это консорциум НГУ и Института математики Сибирского отделения РАН. Задача центра - реализовать принципиально новую систему интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как анализ и обработка данных, искусственный интеллект и другие.

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россия, михаил мишустин, российская академия наук, новосибирский государственный университет, новосибирск, образование - общество, общество