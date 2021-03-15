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В Кремле не знают, где сейчас находится Навальный
В Кремле не знают, где сейчас находится Навальный
В Кремле не знают, где сейчас находится отбывающий наказание Алексей Навальный, для этого есть ФСИН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:50
2021-03-15T12:50
игнат артеменко
бруно лепру
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
франция
покров
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Кремле не знают, где сейчас находится отбывающий наказание Алексей Навальный, для этого есть ФСИН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что "это один из осужденных в Российской Федерации, который отбывает наказание по решению суда".Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле правильной практику, когда ни адвокаты, ни близкие не знают, где находится осужденный, Песков напомнил, что существует определенный порядок отбывания срока и информирования родных и близких осужденного.Ранее адвокат Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Навального увезли из СИЗО, куда – пока неясно, и у защитника "нет даже предположений" о цели этапирования.Согласно приговору, Навальный должен отбывать срок в колонию общего режима, их во Владимирской области две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире. СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что блогера отправили в первую из них.Официально ФСИН ситуацию не комментирует, отмечая, что не вправе раскрывать место отбытия наказания никому, кроме родственников.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210314/mid-rossii-1601161141.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/navalnyy-1600986023.html
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игнат артеменко, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, покров, происшествия

В Кремле не знают, где сейчас находится Навальный

12:50 15.03.2021
 
© REUTERS / Maxim ShemetovБлогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве
Блогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Кремле не знают, где сейчас находится отбывающий наказание Алексей Навальный, для этого есть ФСИН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией. Согласитесь, что, опять же, администрация президента - это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что "это один из осужденных в Российской Федерации, который отбывает наказание по решению суда".
"Мы не располагаем информацией о том, где отбывают срок осужденные. Такую информацию нам никто не предоставляет", - подчеркнул Песков.
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Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле правильной практику, когда ни адвокаты, ни близкие не знают, где находится осужденный, Песков напомнил, что существует определенный порядок отбывания срока и информирования родных и близких осужденного.
"Мне не известно об отношении президента к такой практике. Существует определенный порядок отбывания срока, определенный порядок информирования родных и близких осужденного. Мне этот порядок не известен. Если есть действительно интерес, то, наверное, стоит обратиться во ФСИН за разъяснениями", - сказал он.
Ранее адвокат Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Навального увезли из СИЗО, куда – пока неясно, и у защитника "нет даже предположений" о цели этапирования.
Согласно приговору, Навальный должен отбывать срок в колонию общего режима, их во Владимирской области две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире. СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что блогера отправили в первую из них.
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Официально ФСИН ситуацию не комментирует, отмечая, что не вправе раскрывать место отбытия наказания никому, кроме родственников.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы. Будет ли в заседании очно или по видеосвязи участвовать сам Навальный, решит суд.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
Игнат АртеменкоБруно ЛепруИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваФранцияПокровПроисшествия
 
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