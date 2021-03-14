https://ria.ru/20210314/peregovory-1601179364.html

Алиев заявил о возможности "полностью закрыть страницу войны" в Карабахе

Алиев заявил о возможности "полностью закрыть страницу войны" в Карабахе

Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что "может стать поворотной точкой" для ситуации в регионе, заявил президент Азербайджана... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T22:28

2021-03-14T22:28

2021-03-14T23:49

анн линде (мид швеции)

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

обсе

баку

армения

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БАКУ, 14 мар — РИА Новости. Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что "может стать поворотной точкой" для ситуации в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде.Как отметили в пресс-службе главы государства, сначала Алиев и Линде, которая сейчас также возглавляет МИД Швеции, общались один на один, затем к ним присоединились члены делегаций.По словам азербайджанского лидера, "конфликт остался в прошлом", стороны должны смотреть в будущее.Он подчеркнул, что события последних четырех месяцев показали готовность обеих сторон двигаться дальше.В декабре минувшего года Алиев предложил создать транспортный коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана через территорию Армении. По его словам, президенты России и Турции "положительно отнеслись к идее". Алиев уверен, что это позволит вывести Нахичевань из блокады, одновременно откроется новая транспортная артерия.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое при посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября.Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

https://ria.ru/20210314/aliev-1601179463.html

москва

азербайджан

баку

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анн линде (мид швеции), ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, обсе, баку, армения, в мире