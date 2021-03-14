Алиев заявил о возможности "полностью закрыть страницу войны" в Карабахе
22:28 14.03.2021 (обновлено: 23:49 14.03.2021)
БАКУ, 14 мар — РИА Новости. Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что "может стать поворотной точкой" для ситуации в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде.
Как отметили в пресс-службе главы государства, сначала Алиев и Линде, которая сейчас также возглавляет МИД Швеции, общались один на один, затем к ним присоединились члены делегаций.
"Мы уже начали переговорный процесс с Арменией по открытию коммуникаций. Это часть заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялись ряд встреч на различных уровнях. Это может стать поворотной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны. Открытие коммуникаций будет выгодным для всех стран региона, создаст новые возможности, придаст новую динамику. Я открыто говорю, что Азербайджан готов к этому".
По словам азербайджанского лидера, "конфликт остался в прошлом", стороны должны смотреть в будущее.
Он подчеркнул, что события последних четырех месяцев показали готовность обеих сторон двигаться дальше.
В декабре минувшего года Алиев предложил создать транспортный коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана через территорию Армении. По его словам, президенты России и Турции "положительно отнеслись к идее". Алиев уверен, что это позволит вывести Нахичевань из блокады, одновременно откроется новая транспортная артерия.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое при посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября.
Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.