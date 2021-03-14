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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210314/peregovory-1601179364.html
Алиев заявил о возможности "полностью закрыть страницу войны" в Карабахе
Алиев заявил о возможности "полностью закрыть страницу войны" в Карабахе
Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что "может стать поворотной точкой" для ситуации в регионе, заявил президент Азербайджана... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T22:28
2021-03-14T23:49
анн линде (мид швеции)
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
обсе
баку
армения
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БАКУ, 14 мар — РИА Новости. Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что "может стать поворотной точкой" для ситуации в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде.Как отметили в пресс-службе главы государства, сначала Алиев и Линде, которая сейчас также возглавляет МИД Швеции, общались один на один, затем к ним присоединились члены делегаций.По словам азербайджанского лидера, "конфликт остался в прошлом", стороны должны смотреть в будущее.Он подчеркнул, что события последних четырех месяцев показали готовность обеих сторон двигаться дальше.В декабре минувшего года Алиев предложил создать транспортный коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана через территорию Армении. По его словам, президенты России и Турции "положительно отнеслись к идее". Алиев уверен, что это позволит вывести Нахичевань из блокады, одновременно откроется новая транспортная артерия.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое при посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября.Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html
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азербайджан
баку
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анн линде (мид швеции), ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, обсе, баку, армения, в мире

Алиев заявил о возможности "полностью закрыть страницу войны" в Карабахе

22:28 14.03.2021 (обновлено: 23:49 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковЧасть ракеты после обстрела города Мартуни
Часть ракеты после обстрела города Мартуни - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 14 мар — РИА Новости. Баку и Ереван начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что "может стать поворотной точкой" для ситуации в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде.
Как отметили в пресс-службе главы государства, сначала Алиев и Линде, которая сейчас также возглавляет МИД Швеции, общались один на один, затем к ним присоединились члены делегаций.

"Мы уже начали переговорный процесс с Арменией по открытию коммуникаций. Это часть заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялись ряд встреч на различных уровнях. Это может стать поворотной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны. Открытие коммуникаций будет выгодным для всех стран региона, создаст новые возможности, придаст новую динамику. Я открыто говорю, что Азербайджан готов к этому".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Ильхам Алиев
президент Азербайджана
По словам азербайджанского лидера, "конфликт остался в прошлом", стороны должны смотреть в будущее.
Он подчеркнул, что события последних четырех месяцев показали готовность обеих сторон двигаться дальше.
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В декабре минувшего года Алиев предложил создать транспортный коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана через территорию Армении. По его словам, президенты России и Турции "положительно отнеслись к идее". Алиев уверен, что это позволит вывести Нахичевань из блокады, одновременно откроется новая транспортная артерия.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое при посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября.
Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
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