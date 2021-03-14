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Лидер КПРФ Зюганов предложил ввести налог на "подозрительно богатых"
Лидер КПРФ Зюганов предложил ввести налог на "подозрительно богатых"
В России нужно ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" людей, написал в Telegram-канале лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T09:00
2021-03-14T12:45
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россия
налоги
геннадий зюганов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В России нужно ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" людей, написал в Telegram-канале лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей — с формально низкими доходами, но существенным имуществом.Кроме того, лидер КПРФ призвал ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требования соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили в отзыве на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и свободные средства корпораций. НДФЛ для людей, чьи доходы превышают 12 и 24 миллиона в год, должен, по мнению экспертов, составить 20-24 процента.С 1 января в России перестала действовать плоская шкала НДФЛ: налог на доходы, которые превышают пять миллионов рублей в год, вырос с 13 до 15 процентов. Эти деньги будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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кпрф, россия, налоги, геннадий зюганов, оон, общество

Лидер КПРФ Зюганов предложил ввести налог на "подозрительно богатых"

09:00 14.03.2021 (обновлено: 12:45 14.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Госдуме РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В России нужно ввести повышенный налог на "подозрительно богатых" людей, написал в Telegram-канале лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей — с формально низкими доходами, но существенным имуществом.
Кроме того, лидер КПРФ призвал ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требования соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".
Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили в отзыве на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы повысить налоги на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и свободные средства корпораций. НДФЛ для людей, чьи доходы превышают 12 и 24 миллиона в год, должен, по мнению экспертов, составить 20-24 процента.
С 1 января в России перестала действовать плоская шкала НДФЛ: налог на доходы, которые превышают пять миллионов рублей в год, вырос с 13 до 15 процентов. Эти деньги будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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