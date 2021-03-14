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Депутат обматерил замглавы офиса Зеленского
Депутат обматерил замглавы офиса Зеленского
Украинский депутат Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа", вступил в конфликт с заместителем главы офиса Владимира Зеленского Юрием... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-14T16:24
2021-03-15T04:09
александр дубинский
партия "слуга народа"
ситуация на украине
владимир зеленский
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украина
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в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинский депутат Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа", вступил в конфликт с заместителем главы офиса Владимира Зеленского Юрием Костюком, пишет "Страна.ua".Ранее Дубинский опубликовал в Instagram фотографию своего автомобиля, с которого политик снял зеленую пленку, символизировавшую принадлежность к пропрезидентской партии. "Должен признать, зеленый был ошибкой", — написал он под снимком.Вскоре публикацию прокомментировали с аккаунта, по утверждению ряда украинских СМИ, принадлежащего замглавы офиса президента."Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?" — предложил Костюк.Депутат ответил на это аббревиатурой нецензурной реплики. Его оппонент, согласно изданию, также допустил грубое высказывание, однако сейчас комментарий удален.Дубинский оказался под санкциями США за вмешательство в президентские выборы, в начале февраля его исключили из фракции в парламенте. Сегодня депутата сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги Народа". Также представители политсилы отметили, что рассматривают вопрос об исключении Дубинского из партии.
https://ria.ru/20210313/skandal-1601075482.html
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александр дубинский, партия "слуга народа", ситуация на украине, владимир зеленский, киев, украина, соцсети, в мире

Депутат обматерил замглавы офиса Зеленского

16:24 14.03.2021 (обновлено: 04:09 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинский депутат Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа", вступил в конфликт с заместителем главы офиса Владимира Зеленского Юрием Костюком, пишет "Страна.ua".
Ранее Дубинский опубликовал в Instagram фотографию своего автомобиля, с которого политик снял зеленую пленку, символизировавшую принадлежность к пропрезидентской партии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Депутат устроил скандал во время выступления Зеленского
"Должен признать, зеленый был ошибкой", — написал он под снимком.
Вскоре публикацию прокомментировали с аккаунта, по утверждению ряда украинских СМИ, принадлежащего замглавы офиса президента.
"Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?" — предложил Костюк.
Депутат ответил на это аббревиатурой нецензурной реплики. Его оппонент, согласно изданию, также допустил грубое высказывание, однако сейчас комментарий удален.
Дубинский оказался под санкциями США за вмешательство в президентские выборы, в начале февраля его исключили из фракции в парламенте. Сегодня депутата сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги Народа". Также представители политсилы отметили, что рассматривают вопрос об исключении Дубинского из партии.
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Александр ДубинскийПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКиевУкраинаСоцсетиВ мире
 
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