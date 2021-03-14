https://ria.ru/20210314/deputat-1601155651.html

Депутат обматерил замглавы офиса Зеленского

Депутат обматерил замглавы офиса Зеленского

Украинский депутат Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа", вступил в конфликт с заместителем главы офиса Владимира Зеленского Юрием... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-14T16:24

2021-03-14T16:24

2021-03-15T04:09

александр дубинский

партия "слуга народа"

ситуация на украине

владимир зеленский

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в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинский депутат Александр Дубинский, исключенный из фракции "Слуга народа", вступил в конфликт с заместителем главы офиса Владимира Зеленского Юрием Костюком, пишет "Страна.ua".Ранее Дубинский опубликовал в Instagram фотографию своего автомобиля, с которого политик снял зеленую пленку, символизировавшую принадлежность к пропрезидентской партии. "Должен признать, зеленый был ошибкой", — написал он под снимком.Вскоре публикацию прокомментировали с аккаунта, по утверждению ряда украинских СМИ, принадлежащего замглавы офиса президента."Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?" — предложил Костюк.Депутат ответил на это аббревиатурой нецензурной реплики. Его оппонент, согласно изданию, также допустил грубое высказывание, однако сейчас комментарий удален.Дубинский оказался под санкциями США за вмешательство в президентские выборы, в начале февраля его исключили из фракции в парламенте. Сегодня депутата сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги Народа". Также представители политсилы отметили, что рассматривают вопрос об исключении Дубинского из партии.

https://ria.ru/20210313/skandal-1601075482.html

https://ria.ru/20210311/saakashvili-1600700608.html

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александр дубинский, партия "слуга народа", ситуация на украине, владимир зеленский, киев, украина, соцсети, в мире