В Петербурге арестовали второго обвиняемого в изнасиловании девушки
10:04 13.03.2021 (обновлено: 10:48 13.03.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Максименко, обвиняемому в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Суд избрал арест Максименко, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней – ред.). Срок меры – 10.05.2021", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Также Приморский суд не стал избирать меру пресечения третьему молодому человеку по этому же делу, который подозревался в насильственных действиях сексуального характера.
"Подозреваемый был задержан 11 марта. Обвинение не предъявлялось. Суд следствию в избрании меры отказал", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Ранее в СМИ писали, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое парней изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
Сообщилось, что суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней жительницы Петербурга в центральный аппарат СК. Как пояснила пресс-служба СК, такое решение принято после изучения предоставленного региональными следователями доклада о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела, в том числе и в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения.