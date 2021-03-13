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В Петербурге арестовали второго обвиняемого в изнасиловании девушки
В Петербурге арестовали второго обвиняемого в изнасиловании девушки
Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Максименко, обвиняемому в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили в... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:04
2021-03-13T10:48
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Максименко, обвиняемому в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.Также Приморский суд не стал избирать меру пресечения третьему молодому человеку по этому же делу, который подозревался в насильственных действиях сексуального характера.Ранее в СМИ писали, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое парней изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании.Сообщилось, что суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней жительницы Петербурга в центральный аппарат СК. Как пояснила пресс-служба СК, такое решение принято после изучения предоставленного региональными следователями доклада о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела, в том числе и в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20210305/pozhiznennyy-1600051849.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали второго обвиняемого в изнасиловании девушки

10:04 13.03.2021 (обновлено: 10:48 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Максименко, обвиняемому в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Суд избрал арест Максименко, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней – ред.). Срок меры – 10.05.2021", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 12:11
Жителю Тульской области дали пожизненный срок за убийство и изнасилования
Также Приморский суд не стал избирать меру пресечения третьему молодому человеку по этому же делу, который подозревался в насильственных действиях сексуального характера.
"Подозреваемый был задержан 11 марта. Обвинение не предъявлялось. Суд следствию в избрании меры отказал", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 18:31
Жителя Казани заподозрили в серии убийств и изнасилований
Ранее в СМИ писали, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое парней изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании.
Сообщилось, что суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней жительницы Петербурга в центральный аппарат СК. Как пояснила пресс-служба СК, такое решение принято после изучения предоставленного региональными следователями доклада о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела, в том числе и в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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