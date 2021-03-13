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На Байкале запустили уникальный глубоководный нейтринный телескоп
На Байкале запустили уникальный глубоководный нейтринный телескоп
На Байкале запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD — уникальную установку, которая поможет в исследованиях... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:23
2021-03-13T19:28
валерий фальков
григорий трубников
южный полюс
космос - риа наука
иркутский государственный университет
нижегородский государственный технический университет
объединенный институт ядерных исследований
дубна
московская область (подмосковье)
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ИРКУТСК/МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На Байкале запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD — уникальную установку, которая поможет в исследованиях Вселенной и создании новой астрономии и астрофизики, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования. В церемонии запуска приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, директор Объединенного института ядерных исследований академик Григорий Трубников и другие ученые. Это мероприятие стало одним из ключевых в рамках проходящего в России Года науки и технологий.Первоначально запуск планировали провести в пятницу, но в силу организационных вопросов его перенесли на субботу.Новый телескоп даст ученым беспрецедентные возможности для геофизических, гидрологических и лимнологических исследований, для изучения эволюции галактик и Вселенной, для ответа на главные вопросы астрономии и астрофизики — в тех областях, где необходимо исследовать потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.Чтобы зарегистрировать такие нейтрино, нужна либо чистая вода природных водоемов (Байкал подошел как нельзя лучше), либо очищенная — в искусственных. Большой объем воды позволяет увеличить пространство, в котором может пройти нейтрино, и она должна быть чистой, чтобы исключить примеси, которые способны повлиять на процесс пролета нейтрино и его регистрации.Нейтрино — это нейтральные частицы, у которых нет заряда, малая масса и скорость, близкая к скорости света, они очень слабо взаимодействуют с окружающим веществом. Ученые считают, что нейтрино могут без существенных изменений долетать до Земли из недр рождающихся или умирающих галактик и давать информацию о том, что и где происходило во Вселенной миллионы и даже миллиарды лет назад. Новый телескоп как раз и будет заниматься ловлей таких нейтрино.Строительство Байкальского телескопа велось на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги силами международной коллаборации. Проект развивался под руководством исследователей из ОИЯИ и Института ядерных исследований РАН. Свой вклад внесли ученые и инженеры из российских научных центров (Иркутского государственного университета, Нижегородского государственного технического университета, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и других), а также из Чехии, Словакии и Польши.Запуск телескопа на Байкале решает ключевую задачу формирования мировой нейтринной сети — создание в Северном полушарии детектора, сравнимого по чувствительности с американским IceCube, который ловит нейтрино на Южном полюсе. Ожидается, что эффективный объем Байкальского телескопа сравняется с IceCube уже в этом году, а затем и превзойдет его.Совместная работа этих двух установок и других телескопов, входящих в существующую с 2013 года глобальную сеть (ANTARES, KM3NeT, IceCube, Baikal-GVD), позволит вести поиск источников нейтринного излучения на всей небесной сфере. Главными преимуществами Байкальского телескопа называют физические характеристики рабочей среды — байкальского льда. Они позволяют восстанавливать события основного типа — сопровождаемые каскадами заряженных частиц с угловым разрешением порядка четырех градусов. При этом точность в IceCube — примерно 10-15 градусов. Это значит, что угловое разрешение российского телескопа в несколько раз лучше.
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южный полюс
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60
Запуск самого крупного в Северном полушарии глубоководного телескопа
Cамый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп введен в субботу в эксплуатацию на озере Байкал.
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валерий фальков, григорий трубников, южный полюс, космос - риа наука, иркутский государственный университет, нижегородский государственный технический университет, объединенный институт ядерных исследований, дубна, московская область (подмосковье)

На Байкале запустили уникальный глубоководный нейтринный телескоп

10:23 13.03.2021 (обновлено: 19:28 13.03.2021)
 
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ИРКУТСК/МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На Байкале запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD — уникальную установку, которая поможет в исследованиях Вселенной и создании новой астрономии и астрофизики, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
В церемонии запуска приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, директор Объединенного института ядерных исследований академик Григорий Трубников и другие ученые. Это мероприятие стало одним из ключевых в рамках проходящего в России Года науки и технологий.
Первоначально запуск планировали провести в пятницу, но в силу организационных вопросов его перенесли на субботу.
Новый телескоп даст ученым беспрецедентные возможности для геофизических, гидрологических и лимнологических исследований, для изучения эволюции галактик и Вселенной, для ответа на главные вопросы астрономии и астрофизики — в тех областях, где необходимо исследовать потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.
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Чтобы зарегистрировать такие нейтрино, нужна либо чистая вода природных водоемов (Байкал подошел как нельзя лучше), либо очищенная — в искусственных. Большой объем воды позволяет увеличить пространство, в котором может пройти нейтрино, и она должна быть чистой, чтобы исключить примеси, которые способны повлиять на процесс пролета нейтрино и его регистрации.
Нейтрино — это нейтральные частицы, у которых нет заряда, малая масса и скорость, близкая к скорости света, они очень слабо взаимодействуют с окружающим веществом. Ученые считают, что нейтрино могут без существенных изменений долетать до Земли из недр рождающихся или умирающих галактик и давать информацию о том, что и где происходило во Вселенной миллионы и даже миллиарды лет назад. Новый телескоп как раз и будет заниматься ловлей таких нейтрино.
Строительство Байкальского телескопа велось на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги силами международной коллаборации. Проект развивался под руководством исследователей из ОИЯИ и Института ядерных исследований РАН. Свой вклад внесли ученые и инженеры из российских научных центров (Иркутского государственного университета, Нижегородского государственного технического университета, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и других), а также из Чехии, Словакии и Польши.
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Запуск телескопа на Байкале решает ключевую задачу формирования мировой нейтринной сети — создание в Северном полушарии детектора, сравнимого по чувствительности с американским IceCube, который ловит нейтрино на Южном полюсе. Ожидается, что эффективный объем Байкальского телескопа сравняется с IceCube уже в этом году, а затем и превзойдет его.
Совместная работа этих двух установок и других телескопов, входящих в существующую с 2013 года глобальную сеть (ANTARES, KM3NeT, IceCube, Baikal-GVD), позволит вести поиск источников нейтринного излучения на всей небесной сфере.
Главными преимуществами Байкальского телескопа называют физические характеристики рабочей среды — байкальского льда. Они позволяют восстанавливать события основного типа — сопровождаемые каскадами заряженных частиц с угловым разрешением порядка четырех градусов. При этом точность в IceCube — примерно 10-15 градусов. Это значит, что угловое разрешение российского телескопа в несколько раз лучше.
 
Валерий ФальковГригорий ТрубниковЮжный полюсКосмос - РИА НаукаИркутский государственный университетНижегородский государственный технический университетОбъединенный институт ядерных исследованийДубнаМосковская область (Подмосковье)
 
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