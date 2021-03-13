https://ria.ru/20210313/geneticheskiy-test-1600817780.html

Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках

Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках

Геном человека содержит около 3 миллиардов “символов”. Сколько из них мы уже расшифровали и изучили? Как анализ генома определяет риск наследственных заболеваний, наличие патогенов, паразитов и поглощённых в утробе близнецов? Если тест ДНК может вычислить болезнь и вероятную внешность ребёнка - должно ли это влиять на выбор о заведении детей?

2021-03-13T12:00

2021-03-13T12:00

2021-03-13T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

генетика

днк

семья

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601058495_0:0:635:357_1920x0_80_0_0_14141f9bf75131dee2b624c4ee7dee34.jpg

Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках Геном человека содержит около 3 миллиардов “символов”. Сколько из них мы уже расшифровали и изучили? Как анализ генома определяет риск наследственных заболеваний, наличие патогенов, паразитов и поглощённых в утробе близнецов? Если тест ДНК может вычислить болезнь и вероятную внешность ребёнка - должно ли это влиять на выбор о заведении детей? audio/mpeg

Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках Геном человека содержит около 3 миллиардов “символов”. Сколько из них мы уже расшифровали и изучили? Как анализ генома определяет риск наследственных заболеваний, наличие патогенов, паразитов и поглощённых в утробе близнецов? Если тест ДНК может вычислить болезнь и вероятную внешность ребёнка - должно ли это влиять на выбор о заведении детей? audio/mpeg

Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев - физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании “Петровакс”.Мы раньше обсуждали похожие темы - например, в эпизодах "IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены" и "Генетические эксперименты над эмбрионами".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийЭксперт подкаста Андрей АфанасьевМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, генетика, днк, семья, технологии