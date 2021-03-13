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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210313/geneticheskiy-test-1600817780.html
Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках
Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках
Геном человека содержит около 3 миллиардов “символов”. Сколько из них мы уже расшифровали и изучили? Как анализ генома определяет риск наследственных заболеваний, наличие патогенов, паразитов и поглощённых в утробе близнецов? Если тест ДНК может вычислить болезнь и вероятную внешность ребёнка - должно ли это влиять на выбор о заведении детей?
2021-03-13T12:00
2021-03-13T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
генетика
днк
семья
технологии
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Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках
Геном человека содержит около 3 миллиардов “символов”. Сколько из них мы уже расшифровали и изучили? Как анализ генома определяет риск наследственных заболеваний, наличие патогенов, паразитов и поглощённых в утробе близнецов? Если тест ДНК может вычислить болезнь и вероятную внешность ребёнка - должно ли это влиять на выбор о заведении детей?
audio/mpeg
Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках
Геном человека содержит около 3 миллиардов “символов”. Сколько из них мы уже расшифровали и изучили? Как анализ генома определяет риск наследственных заболеваний, наличие патогенов, паразитов и поглощённых в утробе близнецов? Если тест ДНК может вычислить болезнь и вероятную внешность ребёнка - должно ли это влиять на выбор о заведении детей?
audio/mpeg
Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев - физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&amp;D компании “Петровакс”.Мы раньше обсуждали похожие темы - например, в эпизодах "IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены" и "Генетические эксперименты над эмбрионами".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийЭксперт подкаста Андрей АфанасьевМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, генетика, днк, семья, технологии

Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках

12:00 13.03.2021
 
Мы все умрём. Но это не точно
Генетические тесты: что ДНК может сказать о вас, ваших предках и потомках
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Геном человека содержит около 3 миллиардов “символов”. Сколько из них мы уже расшифровали и изучили? Как анализ генома определяет риск наследственных заболеваний, наличие патогенов, паразитов и поглощённых в утробе близнецов? Если тест ДНК может вычислить болезнь и вероятную внешность ребёнка - должно ли это влиять на выбор о заведении детей?
Это и многое другое объяснял и комментировал Андрей Афанасьев - физик и биоинформатик, разработчик лекарств, руководитель направления в отделе R&D компании “Петровакс”.
Мы раньше обсуждали похожие темы - например, в эпизодах "IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены" и "Генетические эксперименты над эмбрионами".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Андрей Афанасьев
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастгенетикаДНКСемьяТехнологии
 
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