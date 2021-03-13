https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным

Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным

В Донбассе явное обострение ситуации. Вот только несколько фактов, подтверждающих это: РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T08:00

2021-03-13T08:00

2021-03-13T08:06

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лнр

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В Донбассе явное обострение ситуации. Вот только несколько фактов, подтверждающих это:Здесь очень важно зафиксировать начальную точку этого периода обострения. При всех минусах перемирия, которым так долго на различных площадках хвастался президент Украины Владимир Зеленский, все-таки относительное затишье соблюдалось вплоть до 19 февраля сего года. Во всяком случае, таких канонад мирные жители крупных городов Донбасса не слышали.И вот 19-го проходит резонансное заседание Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины. Основную скандальность данному событию придали беспрецедентные санкции против лидера оппозиции Виктора Медведчука. Но на фоне этого скандала как-то на задний план ушло еще одно решение, которое в общих чертах в тот же день на брифинге по итогам заседания обрисовал секретарь СНБО Алексей Данилов. В частности, он заявил, что каждый украинский офицер на фронте снова имеет полное право принимать решение об "ответном огне". Что в корне противоречило условиям перемирия, согласованным Украиной и республиками Донбасса. То есть Киев в тот день фактически вышел из режима прекращения огня.Буквально через несколько часов после объявления Данилова и начался жесточайший обстрел Горловки, какого там не слышали, пожалуй, с 2015 года. Одновременно украинские силовики начали утюжить Старомихайловку (западная окраина Донецка), что в итоге привело и к первым ранениям среди мирных жителей. Итак, бесспорным является тот факт, что резкое обострение на фронте началось сразу после скандального решения СНБО Украины. И лишь спустя две недели после этого Народная милиция ДНР получила возможность открывать огонь для подавления огневых точек противника с целью "защиты населения от украинского террора". Зафиксировать эту хронологию необходимо хотя бы для того, чтобы затем отвечать на неминуемые обвинения против России. Мы же все знаем, что Киев после получения жесткого ответа со стороны мятежных республик всегда действует в стиле "а нас за что?". Вот и сейчас глава украинской делегации в минских переговорах Леонид Кравчук в ответ на обострение, спровоцированное самим Киевом, грозит России "радикальными шагами" и заявляет: "Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права". Как будто это российский СНБО принимал решение о фактическом выходе Украины из перемирия.Неудивительно, что военные эксперты активно обсуждают возможность скорого возобновления широкомасштабной войны в Донбассе, а некоторые говорят даже о ее неизбежности. Главным аргументом в поддержку этой версии является факт активной переброски украинской бронетехники к линии фронта: мол, не будет Киев понапрасну жечь столько топлива. Однако обращает на себя внимание нарочитая демонстративность передвижений танков. Складывается впечатление, что украинская сторона умышленно предъявляет публике кадры перевозки военной техники, делая это днем, не прикрывая ее даже брезентом и уж тем более не маскируя под что-то. Отчеты ОБСЕ периодически фиксируют "исчезновение" десятков украинских танков из мест их постоянной дислокации, однако затем те снова возвращаются, создавая впечатление хаотичного "броуновского движения".Чаще всего такие публичные маневры свидетельствуют о намерении не столько воевать, сколько создать "туман войны", дезориентировать противника относительно целей кампании и возможных направлений ударов, тем самым растянув его силы по всей оборонительной линии. И хотя украинские "ястребы" значительно возбудились после военного конфликта в Нагорном Карабахе, они, конечно, поняли слова Владимира Путина: "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что". Судя по всему, этот месседж из Москвы услышали и официальные чиновники, и даже те самые "ястребы", для которых до сих пор существовали только военные сценарии возвращения Донбасса в состав Украины. Показательными в этом смысле являются заявления, сделанные лидером праворадикальных боевиков Андреем Билецким. На этой неделе он лично организовал круглый стол с громким названием "Крым и Донбасс: пути возвращения". Характерно, что это мероприятие состоялось аккурат в день пятилетия громкого заявления тогдашнего президента Украины Петра Порошенко о плане возвращения Донбасса до 2017 года.Теперь же лидер боевиков "Национального корпуса" и идеолог "Азова"* Билецкий, перечислив возможные планы "деоккупации" Донбасса, внезапно признал, что реализовать сценарий военного захвата невозможно. Вместо этого он призвал осуществлять "реалистичный" сценарий, который сводится к тотальной блокаде "оккупированных территорий", включая прекращение выплат пенсий тамошним жителям, и выжиданию момента "распада России". Оставим за скобками наивные мечты украинских политиков на развал нашей страны — они его планировали на тот же 2017 год, будут мечтать еще века. Но сам факт того, что один из главных "ястребов" Украины в период видимого обострения конфликта призывает избрать выжидательную тактику, растянутую на годы, уже примечателен.Одновременно с Билецким похожую "стратегию деоккупации" выдвинул еще один праворадикал — известный провокатор Дмитрий Корчинский. Признав, что ситуация в украинской армии выглядит "не очень хорошо", он тоже призвал лишить жителей ДНР и ЛНР пенсий, но своеобразным способом: "Выплачивать им пенсии во Львове. Поезжай во Львов… Ты подумаешь двадцать раз, а стоит ли эта пенсия в четыре тысячи гривен, чтобы за пять тысяч гривен ехать во Львов и обратно автобусами и поездами. То есть тут много моментов, которые нужно было бы осуществить для того, чтобы сделать выжженную землю на оккупированных территориях. А ее нужно делать". По мнению Корчинского, тем самым Украина создаст для защитников ДНР и ЛНР "озлобленный тыл". "Эти территории должны становиться безлюдными", — подчеркнул праворадикальный "стратег".Напомним, это тот самый Корчинский, который еще в начале далеких 90-х выдвинул громкий лозунг "Крым будет украинским или безлюдным", снабжая его чуть ли не теми же самыми аргументами. Во многом этот лозунг как раз и сплотил крымчан в борьбе за защиту своей автономии, а затем и за отделение от Украины. Само собой, тот же призыв относительно Донбасса вызовет такую же реакцию жителей и этого региона.Можно было бы отмахнуться от мнений Билецкого и Корчинского — мол, зачем слушать маргиналов? Но, во-первых, опыт показывает: посредством этих боевиков киевские власти зачастую вбрасывают послания "для обкатки" общественного мнения. Возможно, в этом и заключается тот самый план "Б" от Зеленского, о котором он говорит уже больше года. А во-вторых, еще раз стоит подчеркнуть, очень показательным является тот факт, что даже явные сторонники силовых сценариев понимают их бесперспективность. Далеко не свежее предложение лишить пенсионеров Донбасса соцвыплат уже давно потеряло смысл — хотя бы потому, что в условиях карантина и перекрытых границ эти пенсии получить все равно невозможно. И уж верить в то, что после этого дончане озлобятся против своих защитников, а не против тех, кто хочет перекрыть жителям кислород, — это все равно, что лишать Крым воды и надеяться на "проукраинские" настроения крымчан.Из всего этого можно предположить, что резкое усиление активности украинской армии на фронте в Донбассе — это скорее дымовая завеса, имитация подготовки к большой войне, которую Киев не хочет, примерно представляя себе последствия очередной авантюры. Но при этом нельзя забывать и о том, что стратегические решения по Украине сейчас принимают не на Банковой улице, где находится офис президента. А вот на какую авантюру может в конечном итоге толкнуть украинцев Вашингтон, похоже, еще не решили и в самом Вашингтоне. Поэтому ни один, даже самый авантюрный, сценарий сбрасывать со счетов пока нельзя.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210303/dnr-1599710776.html

https://ria.ru/20201115/karabakh-1584623057.html

https://ria.ru/20210214/donbass-1597382842.html

https://ria.ru/20171228/1511840570.html

https://ria.ru/20210312/sammit-1600960944.html

https://ria.ru/20210312/obstrel-1600986613.html

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ситуация в днр и лнр, лнр, днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, петр порошенко, владимир зеленский, авторы, мнение - авторы