ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины
11:00 03.03.2021 (обновлено: 14:41 03.03.2021)
ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Руководство Народной милиции самопровозглашенной ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение.
По словам представителя ведомства, это необходимо для "защиты населения от украинского террора".
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по населенному пункту Ленинское около ста мин.
"Мы оставляем за собой право адекватного ответа", — сказали в милиции.
Там также посетовали, что международные наблюдатели не реагируют на обстрелы территории республики.
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Минские соглашения
Конфликт в Донбассе регулируется Минскими соглашениями от 2015 года: стороны обязались прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Также прописана конституционная реформа на Украине, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Это отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
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