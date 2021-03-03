https://ria.ru/20210303/dnr-1599710776.html

ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины

ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины

Руководство Народной милиции самопровозглашенной ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:00

2021-03-03T11:00

2021-03-03T14:41

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донбасс

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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Руководство Народной милиции самопровозглашенной ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение. По словам представителя ведомства, это необходимо для "защиты населения от украинского террора". Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по населенному пункту Ленинское около ста мин. Там также посетовали, что международные наблюдатели не реагируют на обстрелы территории республики.Минские соглашенияКонфликт в Донбассе регулируется Минскими соглашениями от 2015 года: стороны обязались прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Также прописана конституционная реформа на Украине, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Это отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

https://ria.ru/20210223/voyna-1598679066.html

https://ria.ru/20210228/donbass-1599315618.html

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донецкая народная республика

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2021

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире