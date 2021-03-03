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ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины
ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины
Руководство Народной милиции самопровозглашенной ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:00
2021-03-03T14:41
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Руководство Народной милиции самопровозглашенной ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение. По словам представителя ведомства, это необходимо для "защиты населения от украинского террора". Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по населенному пункту Ленинское около ста мин. Там также посетовали, что международные наблюдатели не реагируют на обстрелы территории республики.Минские соглашенияКонфликт в Донбассе регулируется Минскими соглашениями от 2015 года: стороны обязались прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Также прописана конституционная реформа на Украине, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Это отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
https://ria.ru/20210223/voyna-1598679066.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

ДНР разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины

11:00 03.03.2021 (обновлено: 14:41 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. Руководство Народной милиции самопровозглашенной ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение.
По словам представителя ведомства, это необходимо для "защиты населения от украинского террора".
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по населенному пункту Ленинское около ста мин.
"Мы оставляем за собой право адекватного ответа", — сказали в милиции.
Там также посетовали, что международные наблюдатели не реагируют на обстрелы территории республики.
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Конфликт в Донбассе регулируется Минскими соглашениями от 2015 года: стороны обязались прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Также прописана конституционная реформа на Украине, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Это отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
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