https://ria.ru/20210313/diabet-1601056396.html
Назван способ избежать развития сахарного диабета
Назван способ избежать развития сахарного диабета
Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова рассказала "Звезде", как можно избежать развития сахарного диабета. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:23
2021-03-13T11:23
2021-03-13T11:23
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584133584_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_10a6dcdb2f32d06879dea74c8d622b61.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова рассказала "Звезде", как можно избежать развития сахарного диабета.Врач отметила, что при наличии лишнего веса человек находится в группе риска. В таком случае она рекомендует минимум раз в год сдавать кровь на глюкозу в лаборатории.Кроме того, специалист дала совет, как не потолстеть и сохранить весь в пределах нормы.Ранее врач-эндокринолог Мария Прелипсеан рассказала, что такие признаки, как частое мочеиспускание, сильная жажда, постоянный голод, расплывчатое зрение, медленное заживление ран и порезов, могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета второй типа.
https://ria.ru/20210221/myasnikov-1598469981.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584133584_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_48cffd6d03a8b5c9cd167b9516120dc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова рассказала "Звезде"
, как можно избежать развития сахарного диабета.
"Основная профилактика сахарного диабета - это нормальный вес. Чем меньше вес - тем меньше риск заболеть", - подчеркнула эксперт.
Врач отметила, что при наличии лишнего веса человек находится в группе риска. В таком случае она рекомендует минимум раз в год сдавать кровь на глюкозу в лаборатории.
Кроме того, специалист дала совет, как не потолстеть и сохранить весь в пределах нормы.
"Надо меньше есть и больше двигаться. Для этих целей подойдет любая диета, если она будет с ограничением калорийности. Это должна быть не кратковременная диета, а привычка правильно есть", - заключила врач.
Ранее врач-эндокринолог Мария Прелипсеан рассказала, что такие признаки, как частое мочеиспускание, сильная жажда, постоянный голод, расплывчатое зрение, медленное заживление ран и порезов, могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета второй типа.