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Назван способ избежать развития сахарного диабета
Назван способ избежать развития сахарного диабета
Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова рассказала "Звезде", как можно избежать развития сахарного диабета. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:23
2021-03-13T11:23
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова рассказала "Звезде", как можно избежать развития сахарного диабета.Врач отметила, что при наличии лишнего веса человек находится в группе риска. В таком случае она рекомендует минимум раз в год сдавать кровь на глюкозу в лаборатории.Кроме того, специалист дала совет, как не потолстеть и сохранить весь в пределах нормы.Ранее врач-эндокринолог Мария Прелипсеан рассказала, что такие признаки, как частое мочеиспускание, сильная жажда, постоянный голод, расплывчатое зрение, медленное заживление ран и порезов, могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета второй типа.
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общество

Назван способ избежать развития сахарного диабета

11:23 13.03.2021
 
© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова рассказала "Звезде", как можно избежать развития сахарного диабета.
"Основная профилактика сахарного диабета - это нормальный вес. Чем меньше вес - тем меньше риск заболеть", - подчеркнула эксперт.
Врач отметила, что при наличии лишнего веса человек находится в группе риска. В таком случае она рекомендует минимум раз в год сдавать кровь на глюкозу в лаборатории.
Кроме того, специалист дала совет, как не потолстеть и сохранить весь в пределах нормы.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 13:25
Мясников назвал продукты, снижающие риск развития диабета
"Надо меньше есть и больше двигаться. Для этих целей подойдет любая диета, если она будет с ограничением калорийности. Это должна быть не кратковременная диета, а привычка правильно есть", - заключила врач.
Ранее врач-эндокринолог Мария Прелипсеан рассказала, что такие признаки, как частое мочеиспускание, сильная жажда, постоянный голод, расплывчатое зрение, медленное заживление ран и порезов, могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета второй типа.
 
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