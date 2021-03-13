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Назван способ избежать развития сахарного диабета

Назван способ избежать развития сахарного диабета

Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова рассказала "Звезде", как можно избежать развития сахарного диабета. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:23

2021-03-13T11:23

2021-03-13T11:23

общество

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова рассказала "Звезде", как можно избежать развития сахарного диабета.Врач отметила, что при наличии лишнего веса человек находится в группе риска. В таком случае она рекомендует минимум раз в год сдавать кровь на глюкозу в лаборатории.Кроме того, специалист дала совет, как не потолстеть и сохранить весь в пределах нормы.Ранее врач-эндокринолог Мария Прелипсеан рассказала, что такие признаки, как частое мочеиспускание, сильная жажда, постоянный голод, расплывчатое зрение, медленное заживление ран и порезов, могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета второй типа.

https://ria.ru/20210221/myasnikov-1598469981.html

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2021

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общество