https://ria.ru/20210312/teriberka-1600924188.html

В заполярной Териберке из-за метели застряли туристы

В заполярной Териберке из-за метели застряли туристы

Несколько туристических групп застряли в знаменитом заполярном селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, так как дорогу там замело снегом. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:02

2021-03-12T14:02

2021-03-12T16:50

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МУРМАНСК, 12 мар — РИА Новости. Несколько туристических групп застряли в знаменитом заполярном селе Териберка на берегу Северного Ледовитого океана, так как дорогу там замело снегом. Снежная блокадаТуристка Ксения Кандалинцева из Москвы рассказала РИА Новости, что в составе группы из 15 человек отправилась в село 7 марта. Териберка получила известность после того, как здесь прошли съемки фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", она стала символом упадка и запустения. Тем не менее круглый год ее посещают туристы, чтобы полюбоваться природой. По словам Кандалинцевой, группа путешественников собиралась в Мурманск в обратный рейс 11 марта, но ночью единственную дорогу из Териберки закрыли из-за метели.Это обычная практика, так как там постоянно дуют ветра. Местные жители давно привыкли к "автономному существованию", а для гостей такая ситуация, как правило, оказывается сюрпризом."Мы все не были готовы, разволновались, прогноз был не очень хороший на несколько дней —обещали, что дорога будет закрыта как минимум до субботы. Некоторые пропустили рейсы, меняли билеты. Мы решили ехать на свой страх и риск — за спецтехникой, которая расчищала уже закрытую дорогу", — отметила собеседница агентства.По ее словам, дорога в 120 километров оказалась крайне тяжелой. "Мы пробирались через сугробы, ехали наудачу, было очень страшно. Дорога идет через тундру, на Териберку "отворотка" 42 километра — нет связи, перевалы, в непогоду много туристов застревает по незнанию. Заметает мгновенно, видимость нулевая", — рассказала она.Кандалинцева отметила, что остальные группы из разных регионов ехать не решились и остались в Териберке, где цены в гостиницах колеблются от 2,5 тысячи рублей за комнату с общим санузлом до 12 тысяч за номер с удобствами. В селе два магазина, поэтому продуктами отдыхающие обеспечены. Она посоветовала туристам лучше готовиться к поездке, а бизнесменам, организующим туры, — предупреждать о возможности таких ситуаций.Прогноз неблагоприятныйКак сообщили РИА Новости в правительстве Мурманской области, власти владеют полной информацией о туристах, застрявших в Териберке из-за закрытия автодороги."В настоящий момент их здоровью и безопасности ничто не угрожает. В текущих погодных условиях проводка автоколонны из села не организуется из соображений безопасности путешественников. Во время снежных переметов машины, следующие за снегоуборочной техникой, отстают от колонны и остаются на опасном участке, что создает угрозу здоровью и жизни людей", — пояснили в региональном правительстве.По данным властей, формирование колонны возможно только в экстренных случаях, связанных, например, с жизнеобеспечением населенного пункта (доставка продуктов, топлива). "Автодорога на Териберку будет расчищена и открыта для проезда, как только позволят погодные условия. Однако стоит отметить, что на ближайшие сутки прогноз погоды неблагоприятный", — добавили в правительстве.В региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что туристам в Териберке ничего не угрожает — в населенном пункте есть места размещения, достаточно продуктов. "Спасением заметенных отдыхающих занимается Мурманскавтодор, МЧС принимает участие во всех спасательных операциях на случай, если потребуется экстренная помощь. Мы всегда советуем ознакомиться с прогнозами и узнать о перекрытиях. Северная погода всегда может внести коррективы", — сообщили в ведомстве.

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