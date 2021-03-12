https://ria.ru/20210312/revolyutsiya-1600802646.html

Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины

Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины

Популярная мыслительница Наоми Кляйн написала книжку для детей. Это не какие-то там сказки и стишки, это натуральное пособие по антигосударственной деятельности РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T08:00

2021-03-12T08:00

2021-03-12T08:09

экология

общество

в мире

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600812105_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_3fc9d80ca9d8f468b97b5fafba887ee2.jpg

Популярная мыслительница Наоми Кляйн написала книжку для детей. Это не какие-то там сказки и стишки, это натуральное пособие по антигосударственной деятельности с подходящим названием "Как изменить все".Кляйн призывает своих юных читателей протестовать против изменения климата путем забастовок, демонстраций, пикетов. Малолетним хунвейбинам предлагается организоваться в своеобразный "интернационал" через соцсети и вести революционную борьбу онлайн и офлайн. Судя по стилю изложения, пособие рассчитано на младшеклассников. Бог его знает, как там с климатом, улучшится ли в результате этой революционной активности погода, но национальные правительства эти дети вполне себе могут пошатать. Только представьте себе самочувствие полицейских, которым придется разгонять сборища малолетних "активистов". Или положение премьер-министра, которому придется что-то говорить по этому поводу разгневанным родителям.Самая первая ее книга "No Logo. Люди против брендов" вышла не в каком-нибудь нищем полуподпольном левацком издательстве. Нет, ее опубликовал и пиарил Simon and Schuster — подразделение медиагиганта Viacom CBS. Корпорацию Viacom контролируют наследники Самнера Редстоуна — знаменитого американского миллиардера и медиамагната. С тех пор Кляйн публикуется в крупнейших издательствах и медиа, принадлежащих богатейшим людям мира. За свою критику капитализма и глобализма она получает бесчисленные премии. Она выступает в ООН и в Давосе, с ней дискутирует нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, ее цитирует сам папа римский.Складывается какая-то удивительная картина. Женщина-философ умудрилась актуализировать левую повестку и понравиться антиглобалистам, коммунистам, социалистам и анархистам по всему миру. Она задорно топила за Уго Чавеса и против шоковой терапии "чикагских мальчиков". При этом левая мыслительница успешно вращается в обществе тех самых миллиардеров, с которыми она так отважно, по всей видимости, сражается. В какой-то момент ее книги стали читаться не как предостережение против ужасов хищнического капитализма, а как программа действий этих самых миллиардеров по перестройке мира. Такое впечатление, что хозяева западной экономики нашли себе прекрасную пиарщицу.НДП входит в Социалистический интернационал. В него же до недавнего времени входили и "Демократические социалисты Америки" — представители самого крайнего левого крыла в Демпартии США. К ним принадлежат такие звезды партии, как Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес.Именно на съездах Социнтерна еще десять лет назад была выработана повестка, требующая резко сократить потребление в ведущих странах мира. Сегодня мы видим, как эту повестку пытаются воплотить в жизнь — а предварительно разжечь по всему миру протесты. К протестам будут привлекать детей, начитавшихся пособий по мировой революции типа "Как изменить все".Для самых маленьких читателей Кляйн создала мультфильм по мотивам своей книги. Он выглядит интересным прогнозом на будущее. "В 2023 году, — сообщает мрачный голос за кадром, — масштабные засухи привели к гигантским наводнениям и тайфунам. Люди бросились спасаться бегством. Беженцы жили в палатках. Не хватало ни воды, ни еды. В это время динозавры бизнеса требовали новых жертвоприношений во имя экономического роста…"Дальше по сюжету обездоленные люди начинают бунтовать. На забастовки выходят фермеры, водители, курьеры, члены профсоюзов. Полиция убивает чернокожую доставщицу еды, и эта сакральная жертва объединяет массы. Движение носит абсолютно всемирный характер, развиваясь поверх границ и барьеров. Стачки и забастовки доламывают остатки экономик. Молодежь гибнет на баррикадах. Мировая революция успешно сносит национальные правительства, а им на смену приходит новый глобальный зеленый режим.Для огромной Индии, где люди до сих пор сталкиваются с нехваткой еды, а фермеры частенько кончают самоубийством, вся эта сельскохозяйственная тема носит предельно взрывоопасный характер.По неосторожности Рави опубликовала ссылку на методичку от Греты Тунберг, в которой подробно расписывались все этапы антиправительственной деятельности. Полиция арестовала Дишу Рави по обвинению в заговоре и разжигании беспорядков. Пока что суд отпустил ее под залог, но перспективы дела туманны. Законодательство не поспевает за новыми революционерами, и всю деятельность Рави вполне можно квалифицировать как невинный экоактивизм. Ну, мы помним, как косили под экоактивистов пресловутые "защитники Химкинского леса".Наоми Кляйн только что опубликовала большую статью в поддержку Рави. Она также восхищается Гретой Тунберг: "Она для меня просто путеводная звезда… Все время вспоминаю, как она сказала в Давосе: "Хватит бла-бла-бла!"Еще одна ролевая модель, которую пиарит философ, — 13-летняя Токата Железные Глаза, девочка из племени сиу, которая с девяти лет бегает протестовать против урановых рудников и нефтепроводов.Сегодня книгу Кляйн пиарят все влиятельные СМИ западного мира, ей уже суждено быть переведенной на многие языки, в том числе, возможно, и на русский. Во всяком случае, политтехнологии, в ней заявленные, будут обкатываться по всему миру, и Россия не исключение. Нам стоит приготовиться к тому, что школота на акциях навальнистов была только началом. Наши дети стали материалом для опытов — с их помощью будут ломать наш мир.

https://ria.ru/20200823/tunberg-1576168098.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/1592970412.html

https://ria.ru/20191008/1559502227.html

https://ria.ru/20190503/1553086544.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

экология, общество, в мире, авторы