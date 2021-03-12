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Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины
Популярная мыслительница Наоми Кляйн написала книжку для детей. Это не какие-то там сказки и стишки, это натуральное пособие по антигосударственной деятельности РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T08:00
2021-03-12T08:09
экология
общество
в мире
авторы
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Популярная мыслительница Наоми Кляйн написала книжку для детей. Это не какие-то там сказки и стишки, это натуральное пособие по антигосударственной деятельности с подходящим названием "Как изменить все".Кляйн призывает своих юных читателей протестовать против изменения климата путем забастовок, демонстраций, пикетов. Малолетним хунвейбинам предлагается организоваться в своеобразный "интернационал" через соцсети и вести революционную борьбу онлайн и офлайн. Судя по стилю изложения, пособие рассчитано на младшеклассников. Бог его знает, как там с климатом, улучшится ли в результате этой революционной активности погода, но национальные правительства эти дети вполне себе могут пошатать. Только представьте себе самочувствие полицейских, которым придется разгонять сборища малолетних "активистов". Или положение премьер-министра, которому придется что-то говорить по этому поводу разгневанным родителям.Самая первая ее книга "No Logo. Люди против брендов" вышла не в каком-нибудь нищем полуподпольном левацком издательстве. Нет, ее опубликовал и пиарил Simon and Schuster — подразделение медиагиганта Viacom CBS. Корпорацию Viacom контролируют наследники Самнера Редстоуна — знаменитого американского миллиардера и медиамагната. С тех пор Кляйн публикуется в крупнейших издательствах и медиа, принадлежащих богатейшим людям мира. За свою критику капитализма и глобализма она получает бесчисленные премии. Она выступает в ООН и в Давосе, с ней дискутирует нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, ее цитирует сам папа римский.Складывается какая-то удивительная картина. Женщина-философ умудрилась актуализировать левую повестку и понравиться антиглобалистам, коммунистам, социалистам и анархистам по всему миру. Она задорно топила за Уго Чавеса и против шоковой терапии "чикагских мальчиков". При этом левая мыслительница успешно вращается в обществе тех самых миллиардеров, с которыми она так отважно, по всей видимости, сражается. В какой-то момент ее книги стали читаться не как предостережение против ужасов хищнического капитализма, а как программа действий этих самых миллиардеров по перестройке мира. Такое впечатление, что хозяева западной экономики нашли себе прекрасную пиарщицу.НДП входит в Социалистический интернационал. В него же до недавнего времени входили и "Демократические социалисты Америки" — представители самого крайнего левого крыла в Демпартии США. К ним принадлежат такие звезды партии, как Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес.Именно на съездах Социнтерна еще десять лет назад была выработана повестка, требующая резко сократить потребление в ведущих странах мира. Сегодня мы видим, как эту повестку пытаются воплотить в жизнь — а предварительно разжечь по всему миру протесты. К протестам будут привлекать детей, начитавшихся пособий по мировой революции типа "Как изменить все".Для самых маленьких читателей Кляйн создала мультфильм по мотивам своей книги. Он выглядит интересным прогнозом на будущее. "В 2023 году, — сообщает мрачный голос за кадром, — масштабные засухи привели к гигантским наводнениям и тайфунам. Люди бросились спасаться бегством. Беженцы жили в палатках. Не хватало ни воды, ни еды. В это время динозавры бизнеса требовали новых жертвоприношений во имя экономического роста…"Дальше по сюжету обездоленные люди начинают бунтовать. На забастовки выходят фермеры, водители, курьеры, члены профсоюзов. Полиция убивает чернокожую доставщицу еды, и эта сакральная жертва объединяет массы. Движение носит абсолютно всемирный характер, развиваясь поверх границ и барьеров. Стачки и забастовки доламывают остатки экономик. Молодежь гибнет на баррикадах. Мировая революция успешно сносит национальные правительства, а им на смену приходит новый глобальный зеленый режим.Для огромной Индии, где люди до сих пор сталкиваются с нехваткой еды, а фермеры частенько кончают самоубийством, вся эта сельскохозяйственная тема носит предельно взрывоопасный характер.По неосторожности Рави опубликовала ссылку на методичку от Греты Тунберг, в которой подробно расписывались все этапы антиправительственной деятельности. Полиция арестовала Дишу Рави по обвинению в заговоре и разжигании беспорядков. Пока что суд отпустил ее под залог, но перспективы дела туманны. Законодательство не поспевает за новыми революционерами, и всю деятельность Рави вполне можно квалифицировать как невинный экоактивизм. Ну, мы помним, как косили под экоактивистов пресловутые "защитники Химкинского леса".Наоми Кляйн только что опубликовала большую статью в поддержку Рави. Она также восхищается Гретой Тунберг: "Она для меня просто путеводная звезда… Все время вспоминаю, как она сказала в Давосе: "Хватит бла-бла-бла!"Еще одна ролевая модель, которую пиарит философ, — 13-летняя Токата Железные Глаза, девочка из племени сиу, которая с девяти лет бегает протестовать против урановых рудников и нефтепроводов.Сегодня книгу Кляйн пиарят все влиятельные СМИ западного мира, ей уже суждено быть переведенной на многие языки, в том числе, возможно, и на русский. Во всяком случае, политтехнологии, в ней заявленные, будут обкатываться по всему миру, и Россия не исключение. Нам стоит приготовиться к тому, что школота на акциях навальнистов была только началом. Наши дети стали материалом для опытов — с их помощью будут ломать наш мир.
https://ria.ru/20200823/tunberg-1576168098.html
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Виктория Никифорова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экология, общество, в мире, авторы

Детки из клетки: мировую революцию сделают новые хунвейбины

08:00 12.03.2021 (обновлено: 08:09 12.03.2021)
 
© AFP 2021 / Tobias SchwarzДемонстрация школьников по защите климата в Берлине
Демонстрация школьников по защите климата в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AFP 2021 / Tobias Schwarz
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Популярная мыслительница Наоми Кляйн написала книжку для детей. Это не какие-то там сказки и стишки, это натуральное пособие по антигосударственной деятельности с подходящим названием "Как изменить все".
Кляйн призывает своих юных читателей протестовать против изменения климата путем забастовок, демонстраций, пикетов. Малолетним хунвейбинам предлагается организоваться в своеобразный "интернационал" через соцсети и вести революционную борьбу онлайн и офлайн. Судя по стилю изложения, пособие рассчитано на младшеклассников.
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа 2020, 08:00
Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия
Бог его знает, как там с климатом, улучшится ли в результате этой революционной активности погода, но национальные правительства эти дети вполне себе могут пошатать. Только представьте себе самочувствие полицейских, которым придется разгонять сборища малолетних "активистов". Или положение премьер-министра, которому придется что-то говорить по этому поводу разгневанным родителям.
Фигура самой Кляйн выглядит парадоксально. С одной стороны, она сделала себе имя на беспощадной критике транснациональных корпораций, потребительства и вообще современного капитализма. С другой стороны, все эти корпорации ее обожают, опекают, раскручивают и щедро оплачивают.
Самая первая ее книга "No Logo. Люди против брендов" вышла не в каком-нибудь нищем полуподпольном левацком издательстве. Нет, ее опубликовал и пиарил Simon and Schuster — подразделение медиагиганта Viacom CBS. Корпорацию Viacom контролируют наследники Самнера Редстоуна — знаменитого американского миллиардера и медиамагната.
Сила зверя. Как ящерицы, змеи и другие животные мешают корпорациям - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 09:45Интервью
Сила зверя. Как ящерицы, змеи и другие животные мешают корпорациям
С тех пор Кляйн публикуется в крупнейших издательствах и медиа, принадлежащих богатейшим людям мира. За свою критику капитализма и глобализма она получает бесчисленные премии. Она выступает в ООН и в Давосе, с ней дискутирует нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, ее цитирует сам папа римский.
Складывается какая-то удивительная картина. Женщина-философ умудрилась актуализировать левую повестку и понравиться антиглобалистам, коммунистам, социалистам и анархистам по всему миру. Она задорно топила за Уго Чавеса и против шоковой терапии "чикагских мальчиков".
При этом левая мыслительница успешно вращается в обществе тех самых миллиардеров, с которыми она так отважно, по всей видимости, сражается. В какой-то момент ее книги стали читаться не как предостережение против ужасов хищнического капитализма, а как программа действий этих самых миллиардеров по перестройке мира. Такое впечатление, что хозяева западной экономики нашли себе прекрасную пиарщицу.
Семья самой Наоми Кляйн тоже достаточно непростая. Ее супруг Ави Льюис принадлежит к политической элите Канады. Его дед был одним из основателей и руководителей Новой демократической партии Канады. Его отец руководил Новой демократической партией Онтарио и представлял Канаду в ООН.
НДП входит в Социалистический интернационал. В него же до недавнего времени входили и "Демократические социалисты Америки" — представители самого крайнего левого крыла в Демпартии США. К ним принадлежат такие звезды партии, как Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес.
Именно на съездах Социнтерна еще десять лет назад была выработана повестка, требующая резко сократить потребление в ведущих странах мира. Сегодня мы видим, как эту повестку пытаются воплотить в жизнь — а предварительно разжечь по всему миру протесты. К протестам будут привлекать детей, начитавшихся пособий по мировой революции типа "Как изменить все".
Сотрудники полиции и участники акции протеста движения Extinction Rebellion на Трафальгарской площади в Лондоне. 7 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.10.2019
8 октября 2019, 08:00
Британская полиция жестоко подавляет восстание фанатов Греты Тунберг
Для самых маленьких читателей Кляйн создала мультфильм по мотивам своей книги. Он выглядит интересным прогнозом на будущее. "В 2023 году, — сообщает мрачный голос за кадром, — масштабные засухи привели к гигантским наводнениям и тайфунам. Люди бросились спасаться бегством. Беженцы жили в палатках. Не хватало ни воды, ни еды. В это время динозавры бизнеса требовали новых жертвоприношений во имя экономического роста…"
Дальше по сюжету обездоленные люди начинают бунтовать. На забастовки выходят фермеры, водители, курьеры, члены профсоюзов. Полиция убивает чернокожую доставщицу еды, и эта сакральная жертва объединяет массы. Движение носит абсолютно всемирный характер, развиваясь поверх границ и барьеров. Стачки и забастовки доламывают остатки экономик. Молодежь гибнет на баррикадах. Мировая революция успешно сносит национальные правительства, а им на смену приходит новый глобальный зеленый режим.

Звучит все это как глупая сказка для малолеток. Однако подобные сценарии уже активно тестируются в реале. Юная эковоительница из Индии Диша Рави совсем недавно пыталась перевести в политическую плоскость протесты местных фермеров. Она подключала "инфлюенсеров" и лидеров мнений в соцсетях и организовывала массовый зеленый движ.

Для огромной Индии, где люди до сих пор сталкиваются с нехваткой еды, а фермеры частенько кончают самоубийством, вся эта сельскохозяйственная тема носит предельно взрывоопасный характер.
По неосторожности Рави опубликовала ссылку на методичку от Греты Тунберг, в которой подробно расписывались все этапы антиправительственной деятельности. Полиция арестовала Дишу Рави по обвинению в заговоре и разжигании беспорядков. Пока что суд отпустил ее под залог, но перспективы дела туманны. Законодательство не поспевает за новыми революционерами, и всю деятельность Рави вполне можно квалифицировать как невинный экоактивизм. Ну, мы помним, как косили под экоактивистов пресловутые "защитники Химкинского леса".
Сторонники шведской активистки Греты Тунберг во время акции против изменения климата в Риме - РИА Новости, 1920, 03.05.2019
3 мая 2019, 08:00
"Наше будущее продали". Как необычный подросток попал в мировую политику
Наоми Кляйн только что опубликовала большую статью в поддержку Рави. Она также восхищается Гретой Тунберг: "Она для меня просто путеводная звезда… Все время вспоминаю, как она сказала в Давосе: "Хватит бла-бла-бла!"
Еще одна ролевая модель, которую пиарит философ, — 13-летняя Токата Железные Глаза, девочка из племени сиу, которая с девяти лет бегает протестовать против урановых рудников и нефтепроводов.

Вся повестка новых хунвейбинов заключается в тотальном разрушении — индустрии, агропрома, государства, общества. То есть всего того, что их поит, кормит, одевает, учит. Продать эту идею взрослым нереально, что ж, влиятельные люди пытаются впарить ее младенцам.

Сегодня книгу Кляйн пиарят все влиятельные СМИ западного мира, ей уже суждено быть переведенной на многие языки, в том числе, возможно, и на русский. Во всяком случае, политтехнологии, в ней заявленные, будут обкатываться по всему миру, и Россия не исключение. Нам стоит приготовиться к тому, что школота на акциях навальнистов была только началом. Наши дети стали материалом для опытов — с их помощью будут ломать наш мир.
 
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