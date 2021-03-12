https://ria.ru/20210312/pasport-1600975154.html

Врач назвал COVID-паспорта "неэффективной мерой в борьбе с коронавирусом"

Врач назвал COVID-паспорта "неэффективной мерой в борьбе с коронавирусом"

Паспорта вакцинации от COVID-19 – неэффективная мера в борьбе с коронавирусом, поскольку длительность иммунитета после прививки и перенесенной болезни еще не... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:58

2021-03-12T16:58

2021-03-12T16:58

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус covid-19

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

twitter

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Паспорта вакцинации от COVID-19 – неэффективная мера в борьбе с коронавирусом, поскольку длительность иммунитета после прививки и перенесенной болезни еще не изучена, сообщил РИА Новости главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.Он пояснил, что введение таких паспортов вакцинации бесполезно хотя бы потому, что вопросы длительности иммунитета после прививки и перенесенной болезни, а также временной промежуток, через который можно повторно заразиться инфекцией, еще не изучены."Прививка не является стопроцентной защитой от коронавируса. То есть человек, который сделал прививку, так же может заболеть этой инфекцией. Соответственно, отпадает смысл COVID-паспортов. Этот человек все равно так же будет передвигаться и считать, что неопасен, а при этом выделять вирус в большом количестве", - добавил врач.

https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600490593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, twitter