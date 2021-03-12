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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210312/obrazovanie-1600941990.html
Ленобласть вошла ТОП-3 по качеству предоставляемого в России образования
Ленобласть вошла ТОП-3 по качеству предоставляемого в России образования
Ленинградская область вошла в тройку лидеров по качеству предоставляемого образования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:41
2021-03-12T14:41
ленинградская область
александр дрозденко
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лидеров по качеству предоставляемого образования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные, озвученные руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым и директором Федерального института оценки качества образования Сергеем Станченко на пресс-конференции в Москве.Достижение региона отметил в этой сфере и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который отметил, что качество образования в области с каждым годом повышается благодаря постоянной работе.В пресс-службе обладминистрации пояснили, что, оценивая качество образования, эксперты Рособрнадзора рассматривали результаты обучения — достижение минимального и высокого уровня подготовки школьников, образовательного равенства и функциональной грамотности. Оценивалась и практическая ориентированность школьного образования: использование лабораторного оборудования, компьютеров, поступление выпускников в образовательные организации системы профессионального обучения своего региона и поступление в региональные вузы.Там напомнили, что ранее Ленинградская область становилась всероссийским лидером по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена в 2020 году.
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александр дрозденко, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), ленинградская область

Ленобласть вошла ТОП-3 по качеству предоставляемого в России образования

14:41 12.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лидеров по качеству предоставляемого образования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные, озвученные руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым и директором Федерального института оценки качества образования Сергеем Станченко на пресс-конференции в Москве.
Достижение региона отметил в этой сфере и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который отметил, что качество образования в области с каждым годом повышается благодаря постоянной работе.
"Я всегда был уверен в качестве нашего образования. Часто бываю в школах региона и вижу, как они меняются — обновляется оборудование, внедряются новые цифровые технологии. Но, главное, меняется подход к обучению детей — современное образование отталкивается от их интересов. Высокие показатели в оценке Рособрнадзора — это подтверждение того, что мы на правильном пути", - сказал Дрозденко.
В пресс-службе обладминистрации пояснили, что, оценивая качество образования, эксперты Рособрнадзора рассматривали результаты обучения — достижение минимального и высокого уровня подготовки школьников, образовательного равенства и функциональной грамотности. Оценивалась и практическая ориентированность школьного образования: использование лабораторного оборудования, компьютеров, поступление выпускников в образовательные организации системы профессионального обучения своего региона и поступление в региональные вузы.
"Кроме того, в управлении системой школьного образования рассматривались объективность оценочных процедур, эффективность механизмов управления качеством образования, эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, аналитика и интерпретация результатов ГИА", - добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что ранее Ленинградская область становилась всероссийским лидером по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена в 2020 году.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Ленинградская область
 
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