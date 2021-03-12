https://ria.ru/20210312/obrazovanie-1600941990.html

Ленобласть вошла ТОП-3 по качеству предоставляемого в России образования

Ленобласть вошла ТОП-3 по качеству предоставляемого в России образования

Ленинградская область вошла в тройку лидеров по качеству предоставляемого образования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:41

2021-03-12T14:41

2021-03-12T14:41

ленинградская область

александр дрозденко

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лидеров по качеству предоставляемого образования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации со ссылкой на данные, озвученные руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым и директором Федерального института оценки качества образования Сергеем Станченко на пресс-конференции в Москве.Достижение региона отметил в этой сфере и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который отметил, что качество образования в области с каждым годом повышается благодаря постоянной работе.В пресс-службе обладминистрации пояснили, что, оценивая качество образования, эксперты Рособрнадзора рассматривали результаты обучения — достижение минимального и высокого уровня подготовки школьников, образовательного равенства и функциональной грамотности. Оценивалась и практическая ориентированность школьного образования: использование лабораторного оборудования, компьютеров, поступление выпускников в образовательные организации системы профессионального обучения своего региона и поступление в региональные вузы.Там напомнили, что ранее Ленинградская область становилась всероссийским лидером по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена в 2020 году.

https://realty.ria.ru/20210311/ipoteka-1600792764.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), ленинградская область