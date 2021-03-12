В СИЗО "Кольчугино" не комментируют сообщения об этапировании Навального
РЯЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Отдел специального учета СИЗО-3 в городе Кольчугино Владимирской области, где находился Алексей Навальный, не сообщает, куда его увезли.
Сегодня адвокат Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Навального увезли из СИЗО, куда – пока неясно, у защитника "нет даже предположений" о цели этапирования.
"Вам нельзя (сообщить информацию - ред.). На каком основании мы даем информацию какую-либо? Все по запросам. Обращайтесь в УФСИН по Владимирской области", - ответили в СИЗО на вопрос корреспондента РИА Новости, куда этапировали Навального.
В региональном УФСИН на официальный запрос РИА Новости о сроках его отправки в колонию в четверг ответили, что одного из родственников Навального уведомят о прибытии к месту отбывания наказания, посторонним же сообщать об этом запрещено по закону.
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Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию осужденные помещаются в СИЗО на карантин. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их во Владимирской области две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы.