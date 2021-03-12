https://ria.ru/20210312/navalnyy-1600957362.html

В СИЗО "Кольчугино" не комментируют сообщения об этапировании Навального

В СИЗО "Кольчугино" не комментируют сообщения об этапировании Навального

Отдел специального учета СИЗО-3 в городе Кольчугино Владимирской области, где находился Алексей Навальный, не сообщает, куда его увезли. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:00

2021-03-12T16:00

2021-03-12T16:00

игнат артеменко

ив роше

вадим кобзев

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

покров

владимир

владимирская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Отдел специального учета СИЗО-3 в городе Кольчугино Владимирской области, где находился Алексей Навальный, не сообщает, куда его увезли.Сегодня адвокат Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Навального увезли из СИЗО, куда – пока неясно, у защитника "нет даже предположений" о цели этапирования.В региональном УФСИН на официальный запрос РИА Новости о сроках его отправки в колонию в четверг ответили, что одного из родственников Навального уведомят о прибытии к месту отбывания наказания, посторонним же сообщать об этом запрещено по закону.Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию осужденные помещаются в СИЗО на карантин. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их во Владимирской области две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы.

https://ria.ru/20210311/navalnyy-1600854762.html

https://ria.ru/20210304/navalnyy-1599943319.html

https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599773224.html

покров

владимир

владимирская область

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игнат артеменко, ив роше, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), покров, владимир, владимирская область, происшествия