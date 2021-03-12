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Адвокат Кобзев: Навального увезли из СИЗО во Владимирской области
Адвокат Кобзев: Навального увезли из СИЗО во Владимирской области
Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии, увезли из СИЗО во Владимирской области, рассказал РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:39
2021-03-12T15:21
вадим кобзев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
покров
владимир
владимирская область
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии, увезли из СИЗО во Владимирской области, рассказал РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.По его словам, у него "нет даже предположений" о цели этапирования.Между тем накануне тот же Кобзев в беседе с РИА Новости выражал мнение, что Навальный пробудет в СИЗО "Кольчугино" до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана, дата которой еще не назначена.По его словам, Навальный планирует участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО - решит суд.Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию осужденные помещаются в СИЗО на карантин. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их во Владимирской области две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы.
https://ria.ru/20210311/navalnyy-1600854762.html
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покров
владимир
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вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), покров, владимир, владимирская область, алексей навальный, происшествия

Адвокат Кобзев: Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

14:39 12.03.2021 (обновлено: 15:21 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Алексея Навального, осужденного на 3,5 года колонии, увезли из СИЗО во Владимирской области, рассказал РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.

"Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили", — отметил защитник.

По его словам, у него "нет даже предположений" о цели этапирования.
Между тем накануне тот же Кобзев в беседе с РИА Новости выражал мнение, что Навальный пробудет в СИЗО "Кольчугино" до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана, дата которой еще не назначена.
По его словам, Навальный планирует участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО - решит суд.
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Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию осужденные помещаются в СИЗО на карантин. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их во Владимирской области две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы.
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