https://ria.ru/20210312/kosachev-1600897044.html

Косачев сравнил Германию с тоталитарным государством из-за блокировки RT

Косачев сравнил Германию с тоталитарным государством из-за блокировки RT

Блокируя запуск вещания телеканала RT у себя в стране, Германия ведёт себя как тоталитарное государство, подавляя свободу слова, считает председатель комитета... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:20

2021-03-12T11:20

2021-03-12T11:20

россия

телеканал rt

совет федерации рф

константин косачев

германия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Блокируя запуск вещания телеканала RT у себя в стране, Германия ведёт себя как тоталитарное государство, подавляя свободу слова, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.Ранее сообщалось, что RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild после публикации таблоида о том, что редакция RT DE якобы "шпионит за Алексеем Навальным". При этом компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank, 15% акций которого принадлежат государству ФРГ, с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала."Продолжается скандал с блокировкой немцами запуска вещания канала RT в Германии. Более того, этот скандал приобретает характер межгосударственного, поскольку чем больше отпираются в причастности к происходящему власти Германии, тем крепче ощущение, что они всё это и инспирировали. А если это так, то Германия ведёт себя как тоталитарное государство, подавляющее альтернативные источники информации, а вслед за этим - свободу слова, печати и совести", - написал Косачев у себя в Facebook.По его мнению, в такой ситуации не стоит удивляться тому, что на Украине закрывают оппозиционные СМИ, а ОБСЕ с Советом Европы и Германия "молчат в тряпочку"."Какие ученики, такие и учителя? Хвост виляет собакой?" - написал он.

https://ria.ru/20210304/germaniya-1600000439.html

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

россия

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россия, телеканал rt, совет федерации рф, константин косачев, германия