Косачев сравнил Германию с тоталитарным государством из-за блокировки RT
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Блокируя запуск вещания телеканала RT у себя в стране, Германия ведёт себя как тоталитарное государство, подавляя свободу слова, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее сообщалось, что RT в Германии (RT DE) готовит иск против немецкой газеты Bild после публикации таблоида о том, что редакция RT DE якобы "шпионит за Алексеем Навальным". При этом компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank, 15% акций которого принадлежат государству ФРГ, с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.
"Продолжается скандал с блокировкой немцами запуска вещания канала RT в Германии. Более того, этот скандал приобретает характер межгосударственного, поскольку чем больше отпираются в причастности к происходящему власти Германии, тем крепче ощущение, что они всё это и инспирировали. А если это так, то Германия ведёт себя как тоталитарное государство, подавляющее альтернативные источники информации, а вслед за этим - свободу слова, печати и совести", - написал Косачев у себя в Facebook.
По его мнению, в такой ситуации не стоит удивляться тому, что на Украине закрывают оппозиционные СМИ, а ОБСЕ с Советом Европы и Германия "молчат в тряпочку".
"Какие ученики, такие и учителя? Хвост виляет собакой?" - написал он.
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