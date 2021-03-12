https://ria.ru/20210312/bliny-1600867900.html

Раскрыта опасность блинов с начинкой

Раскрыта опасность блинов с начинкой

Блины с начинкой могут быть опасны, если при их изготовлении и хранении не соблюдались санитарные нормы. Об этом, как сообщает РБК, заявил главный внештатный... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T06:41

2021-03-12T06:41

2021-03-12T06:41

россия

виктор тутельян

масленица

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Блины с начинкой могут быть опасны, если при их изготовлении и хранении не соблюдались санитарные нормы. Об этом, как сообщает РБК, заявил главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения России, академик РАН Виктор Тутельян.Тутельян пояснил, что при добавлении в блины риск микробиологической порчи резко повышается, так как для каждой начинки существуют различные требования к хранению. Самыми опасными, по словам академика, являются блины с вареным мясом, творогом и рыбой. Перечисленные продукты считаются скоропортящимися, отметил он, порекомендовав есть обычные блины.Диетолог в целом посоветовал отдавать предпочтение выпечке без всяких добавок. Если есть необходимость, то можно отдельно купить продукты для добавления в блины и класть их в блюдо по вкусу, пояснил он.Ранее врач-терапевт Тимур Асанов заявил, что за один прием пищи рекомендуется съедать от трех до шести блинов, это позволит избежать несварения, чувства тяжести в желудке, дополнительной нагрузки на поджелудочную железу, а также "блинного передоза".В эти дни в России празднуют Масленицу - древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Она отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2021 году выпадает на неделю с 8 по 14 марта. Угощения с блинами - один из основных атрибутов праздника.

https://ria.ru/20210307/bliny-1600241405.html

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россия, виктор тутельян, масленица, общество