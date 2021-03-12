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В Петербурге арестовали мужчину, ограбившего банк с муляжом гранаты
В Петербурге арестовали мужчину, ограбившего банк с муляжом гранаты
Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в похищении почти 2,6 миллиона рублей из офиса банка на... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:56
2021-03-12T19:56
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в похищении почти 2,6 миллиона рублей из офиса банка на Индустриальном проспекте Акбарджону Исмоилову, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом б части 4 статьи 162 УК РФ Исмоилову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 8 мая", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.Ранее сообщилось, что уголовное дело о разбое возбуждено после того, как в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина, угрожая кассиру банка якобы гранатой, похитил почти 2,6 миллиона рублей. Как сообщала пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, 9 марта мужчина вошел в помещение финансово-кредитной организации и, угрожая старшему кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал выдать денежные средства. Женщина передала подозреваемому 2,588 миллиона рублей из кассы, после чего тот скрылся.По информации пресс-службы судов, 11 марта Исмоилов был задержан, в этот же день ему предъявлено обвинение. Вину он полностью признал.Исмоилов и его адвокат просили суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы с учетом этих обстоятельств.
https://ria.ru/20210224/granata-1598842125.html
https://ria.ru/20210310/ograblenie-1600625768.html
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, ограбившего банк с муляжом гранаты

19:56 12.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в похищении почти 2,6 миллиона рублей из офиса банка на Индустриальном проспекте Акбарджону Исмоилову, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом б части 4 статьи 162 УК РФ Исмоилову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 8 мая", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Ранее сообщилось, что уголовное дело о разбое возбуждено после того, как в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина, угрожая кассиру банка якобы гранатой, похитил почти 2,6 миллиона рублей. Как сообщала пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, 9 марта мужчина вошел в помещение финансово-кредитной организации и, угрожая старшему кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал выдать денежные средства. Женщина передала подозреваемому 2,588 миллиона рублей из кассы, после чего тот скрылся.
По информации пресс-службы судов, 11 марта Исмоилов был задержан, в этот же день ему предъявлено обвинение. Вину он полностью признал.
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"Исмоилов указал, что преступление совершил, поскольку ему было необходимо вернуть долг своим знакомым. После его задержания, большая часть денежных средств была возвращена банку, он не намерен скрываться и совершать преступления", - добавили в пресс-службе судов.

Исмоилов и его адвокат просили суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы с учетом этих обстоятельств.
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