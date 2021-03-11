https://ria.ru/20210311/twitter-1600695840.html

В Twitter отреагировали на решение Роскомнадзора

В Twitter отреагировали на решение Роскомнадзора

Американская компания Twitter заявила на фоне замедления работы соцсети в России, что обеспокоена попытками блокировать общественный диалог, сообщает газета... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T01:07

2021-03-11T01:07

2021-03-11T01:07

россия

вадим субботин

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

дмитрий песков

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Американская компания Twitter заявила на фоне замедления работы соцсети в России, что обеспокоена попытками блокировать общественный диалог, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Twitter."Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети", - приводит издание слова представителя Twitter.Замедление работы в РоссииВ среду утром Роскомнадзор сообщил, что с 10 марта будет замедлять скорость работы Twitter в России. Данная мера коснется 100 процентов мобильных устройств и 50 процентов стационарных устройств. Как отметил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, ограничения коснутся передачи фото и видео, но не скажутся на передаче текстовых сообщений.Это решение связано с нежеланием администрации блокировать противоправный контент. Так, модераторы Twitter до сих пор не убрали 3168 материалов с призывами к суициду, детской порнографией, а также информацией об использовании наркотиков. Всего ведомство направило соцсети более 28 тысяч первоначальных и повторных требований.В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что ведомство уведомило Twitter о замедлении его работы в России и возможности полной блокировки. Если администрация соцсети продолжит игнорировать требования Роскомнадзора, доступ к Twitter могут полностью ограничить. При этом в ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки сервиса сейчас не стоит, но она возможна. В ведомстве добавили, что продолжительность ограничительных мер зависит от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования по удалению противоправного контента.Реакция в РоссииРаботающие в стране зарубежные соцсети обязаны выполнить требования российских ведомств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Очевидно, что должны быть эффективные меры с тем, чтобы вынудить эти компании все-таки выполнять законные требования наших ведомств. Эти компании обязаны это делать, если они функционируют на территории РФ", - указал он.В свою очередь, член профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил РИА Новости, что решение Роскомнадзора по Twitter послужит отрезвляющим душем для YouTube и других соцсетей, не выполняющих требования российского ведомства.Он выразил надежду на то, что после данного решения другие соцсети будут выполнять все логичные требования ведомства.При этом член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин выразил сожаление, что заложниками поведения Twitter оказались российские пользователи, однако указал, что других инструментов воздействия на нарушителя просто не осталось.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/twitter-1600631917.html

https://ria.ru/20210310/twitter-1600677882.html

https://ria.ru/20210310/twitter-1600629249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим субботин, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, дмитрий песков, twitter, технологии, общество