https://ria.ru/20210311/tekhosmotr-1600800313.html

Миронов призвал отменить техосмотр автомобилей

Миронов призвал отменить техосмотр автомобилей

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал идею установить базовый размер платы за техосмотр автомобиля. Он предложил полностью... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:39

2021-03-11T16:39

2021-03-11T18:01

сергей миронов

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал идею установить базовый размер платы за техосмотр автомобиля. Он предложил полностью отменить эту процедуру для легкового транспорта.Ранее в Совете Федерации выступили за внесение изменений в действующее законодательство, которые предусматривают введение базового размера платы за техосмотр и ее ценовых пределов. Также в верхней палате парламента предложили передать полномочия по аккредитации операторов ТО и по ведению их реестра от Российского союза автостраховщиков Росаккредитации. Соответствующий законопроект направили в это ведомства для получения отзыва."Наша позиция неизменна: обязательный техосмотр — узаконенное вымогательство денег у автолюбителей, не имеющее ничего общего с безопасностью дорожного движения. Поэтому любые попытки усовершенствовать эту порочную систему ведут в тупик. Вся свистопляска, которая происходит в последние годы вокруг так называемой реформы ТО, только утверждает нас в этой мысли", — сказал Миронов РИА Новости в четверг.Он обратил внимание на распространенную ранее ГИБДД информацию о росте в 2020 году числа дорожно-транспортных происшествий из-за неисправных машин."Это откровенная попытка подтасовать факты и как-то оправдать необходимость ТО. В общем количестве ДТП доля таких аварий чуть выше пяти процентов. Львиная доля автокатастроф и гибели людей связана с плохими дорожными условиями, но об этом в ГИБДД упорно молчат, как и том, кто конкретно понес наказания за безобразное состояние наших дорог", — заявил политик.Лидер фракции напомнил, что в ПДД предусмотрена обязанность автовладельцев следить за технической исправностью транспорта. По его словам, можно ужесточить ответственность за нарушение этих требований.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/tekhosmotr-1599298311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), совет федерации рф, госдума рф, общество