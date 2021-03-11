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Миронов призвал отменить техосмотр автомобилей
Миронов призвал отменить техосмотр автомобилей
Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал идею установить базовый размер платы за техосмотр автомобиля. Он предложил полностью... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:39
2021-03-11T18:01
сергей миронов
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
совет федерации рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал идею установить базовый размер платы за техосмотр автомобиля. Он предложил полностью отменить эту процедуру для легкового транспорта.Ранее в Совете Федерации выступили за внесение изменений в действующее законодательство, которые предусматривают введение базового размера платы за техосмотр и ее ценовых пределов. Также в верхней палате парламента предложили передать полномочия по аккредитации операторов ТО и по ведению их реестра от Российского союза автостраховщиков Росаккредитации. Соответствующий законопроект направили в это ведомства для получения отзыва."Наша позиция неизменна: обязательный техосмотр — узаконенное вымогательство денег у автолюбителей, не имеющее ничего общего с безопасностью дорожного движения. Поэтому любые попытки усовершенствовать эту порочную систему ведут в тупик. Вся свистопляска, которая происходит в последние годы вокруг так называемой реформы ТО, только утверждает нас в этой мысли", — сказал Миронов РИА Новости в четверг.Он обратил внимание на распространенную ранее ГИБДД информацию о росте в 2020 году числа дорожно-транспортных происшествий из-за неисправных машин."Это откровенная попытка подтасовать факты и как-то оправдать необходимость ТО. В общем количестве ДТП доля таких аварий чуть выше пяти процентов. Львиная доля автокатастроф и гибели людей связана с плохими дорожными условиями, но об этом в ГИБДД упорно молчат, как и том, кто конкретно понес наказания за безобразное состояние наших дорог", — заявил политик.Лидер фракции напомнил, что в ПДД предусмотрена обязанность автовладельцев следить за технической исправностью транспорта. По его словам, можно ужесточить ответственность за нарушение этих требований.
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сергей миронов, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), совет федерации рф, госдума рф, общество

Миронов призвал отменить техосмотр автомобилей

16:39 11.03.2021 (обновлено: 18:01 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал идею установить базовый размер платы за техосмотр автомобиля. Он предложил полностью отменить эту процедуру для легкового транспорта.
Ранее в Совете Федерации выступили за внесение изменений в действующее законодательство, которые предусматривают введение базового размера платы за техосмотр и ее ценовых пределов. Также в верхней палате парламента предложили передать полномочия по аккредитации операторов ТО и по ведению их реестра от Российского союза автостраховщиков Росаккредитации. Соответствующий законопроект направили в это ведомства для получения отзыва.
"Наша позиция неизменна: обязательный техосмотр — узаконенное вымогательство денег у автолюбителей, не имеющее ничего общего с безопасностью дорожного движения. Поэтому любые попытки усовершенствовать эту порочную систему ведут в тупик. Вся свистопляска, которая происходит в последние годы вокруг так называемой реформы ТО, только утверждает нас в этой мысли", — сказал Миронов РИА Новости в четверг.
Он обратил внимание на распространенную ранее ГИБДД информацию о росте в 2020 году числа дорожно-транспортных происшествий из-за неисправных машин.
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"Это откровенная попытка подтасовать факты и как-то оправдать необходимость ТО. В общем количестве ДТП доля таких аварий чуть выше пяти процентов. Львиная доля автокатастроф и гибели людей связана с плохими дорожными условиями, но об этом в ГИБДД упорно молчат, как и том, кто конкретно понес наказания за безобразное состояние наших дорог", — заявил политик.
Лидер фракции напомнил, что в ПДД предусмотрена обязанность автовладельцев следить за технической исправностью транспорта. По его словам, можно ужесточить ответственность за нарушение этих требований.
 
Сергей МироновФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)Совет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
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