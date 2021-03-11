https://ria.ru/20210311/oskar-1600727472.html

Супруги Приянка Чопра и Ник Джонас объявят всех номинантов на "Оскар"

Супруги Приянка Чопра и Ник Джонас объявят всех номинантов на "Оскар"

Актриса Приянка Чопра-Джонас и ее супруг — музыкант Ник Джонас объявят номинантов на 93-ю премию "Оскар" во всех категориях 15 марта, сообщили на сайте Академии РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:17

2021-03-11T15:17

2021-03-11T15:17

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Актриса Приянка Чопра-Джонас и ее супруг — музыкант Ник Джонас объявят номинантов на 93-ю премию "Оскар" во всех категориях 15 марта, сообщили на сайте Академии кинематографических искусств и наук. Супруги начнут вести трансляцию в 16:19 часов по Московскому времени. Посмотреть прямой эфир можно будет на сайте киноакадемии и на ее официальных аккаунтах в соцсетях — Twitter, YouTube и Facebook. Мероприятие будет разделено на две части. В первой Приянка и Ник назовут претендентов на статуэтки в категориях "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший дизайн костюмов", "Лучшая музыку к фильму", "Лучший анимационный короткометражный фильм", "Лучший игровой короткометражный фильм", "Лучший звук", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший оригинальный сценарий".Самое интересное оставили на конец. О том, кто поборется за статуэтки в номинациях "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший фильм" и других престижных категориях, зрители и кинематографисты узнают во второй части трансляции. При этом организаторы предупреждают, что порядок номинаций, который сейчас указан на сайте киноакадемии, может измениться. Ранее из-за пандемии церемония награждения премией "Оскар" была перенесена. С традиционных февраля – начала марта ее перенесли на апрель. Теперь награды планируют вручить 25 апреля в легендарном Dolby Theatre в Голливуде. Церемония также будет транслироваться сразу из нескольких мест. Как именно — организаторы объяснят позже.

https://ria.ru/20210311/premera-1600621311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, голливуд, twitter, приянка чопра, кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия)