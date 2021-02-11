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https://ria.ru/20210211/oskar-1596942231.html
Стало известно, как пройдет трансляция церемонии вручения "Оскара"
Стало известно, как пройдет трансляция церемонии вручения "Оскара"
Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" 25 апреля будет транслироваться сразу из нескольких мест, но не обойдется без легендарного Dolby Theatre в... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T10:36
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культура
кино и сериалы
новости культуры
оскар (премия)
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" 25 апреля будет транслироваться сразу из нескольких мест, но не обойдется без легендарного Dolby Theatre в Голливуде, сообщили организаторы награды.Формат трансляции одной церемонии сразу из нескольких мест опробовали в сентябре прошлого года организаторы премии "Эмми"- ее ведущий Джимми Киммел находился в Staples Center в Лос-Анджелесе, а лауреаты и номинанты "включались" в трансляцию из разных мест."Чтобы создать шоу с эффектом личного присутствия, которого ждет мировая аудитория, но при этом соблюсти вызванные пандемией требования (безопасности), церемония будет вестись из нескольких мест, в том числе знаменитого Dolby Theatre", - приводит заявление представителя киноакадемии издание Indie Wires.Подробности, как именно это будет достигнуто, организаторы обещают привести позднее. Известно, что трансляция будет идти на канале ABC.Ранее из-за пандемии была перенесена дата проведения церемонии вручения награды, вместо традиционных февраля – начала марта ее передвинули на конец апреля.
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кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия)

Стало известно, как пройдет трансляция церемонии вручения "Оскара"

10:36 11.02.2021
 
© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" 25 апреля будет транслироваться сразу из нескольких мест, но не обойдется без легендарного Dolby Theatre в Голливуде, сообщили организаторы награды.
Формат трансляции одной церемонии сразу из нескольких мест опробовали в сентябре прошлого года организаторы премии "Эмми"- ее ведущий Джимми Киммел находился в Staples Center в Лос-Анджелесе, а лауреаты и номинанты "включались" в трансляцию из разных мест.
"Чтобы создать шоу с эффектом личного присутствия, которого ждет мировая аудитория, но при этом соблюсти вызванные пандемией требования (безопасности), церемония будет вестись из нескольких мест, в том числе знаменитого Dolby Theatre", - приводит заявление представителя киноакадемии издание Indie Wires.
Подробности, как именно это будет достигнуто, организаторы обещают привести позднее. Известно, что трансляция будет идти на канале ABC.
Ранее из-за пандемии была перенесена дата проведения церемонии вручения награды, вместо традиционных февраля – начала марта ее передвинули на конец апреля.
Статуэтки Оскара и конверт на репетиции перед церемонией вручения премии в 2015 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 11:55Культура
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