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Навальный останется в СИЗО до рассмотрения апелляции по делу о клевете
Навальный останется в СИЗО до рассмотрения апелляции по делу о клевете
Алексей Навальный будет находиться в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:08
2021-03-11T16:08
игнат артеменко
россия
бруно лепру
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Алексей Навальный будет находиться в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана, дата которой ещё не назначена, после этого его этапируют в колонию, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев."Его этапируют только тогда, когда приговор вступит в силу, а это произойдет, когда будет рассмотрена апелляционная жалоба. Даты пока нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, Навальный будет участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО - решит суд.Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию по месту отбытия наказания осуждённые помещаются в СИЗО на карантин. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их во Владимирской области две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210311/navalnyy-1600719150.html
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игнат артеменко, россия, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Навальный останется в СИЗО до рассмотрения апелляции по делу о клевете

16:08 11.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСИЗО №3 "Кольчугино" во Владимирской области
СИЗО №3 Кольчугино во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Алексей Навальный будет находиться в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана, дата которой ещё не назначена, после этого его этапируют в колонию, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев.
"Его этапируют только тогда, когда приговор вступит в силу, а это произойдет, когда будет рассмотрена апелляционная жалоба. Даты пока нет", - сказал собеседник агентства.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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УФСИН сообщит о прибытии Навального в колонию только родным
По его словам, Навальный будет участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО - решит суд.
Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию по месту отбытия наказания осуждённые помещаются в СИЗО на карантин. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их во Владимирской области две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Кроме того, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 850 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор, апелляцию должен будет рассмотреть Бабушкинский суд Москвы.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Игнат АртеменкоРоссияБруно ЛепруИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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