Лобода объяснила, почему против участия дочери в шоу "Голос.Дети"
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Светлана Лобода, которая в очередной раз стала наставницей нового сезона музыкального конкурса "Голос.Дети" на Первом канале, объяснила, почему была против участия в этом шоу ее старшей дочери Евы.
Девятилетняя девочка очень хотела участвовать в "Голосе", но звездная мама не разрешила ей этого сделать, сообщает сайт 5-tv.ru.
"Ева очень рвалась в этом году на "Голос.Дети", но я была категорически против. Не хочу неправильных разговоров, — призналась певица. — Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: "Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду".
Кроме того, в свежем выпуске журнала "Антенна-Телесемь" Лобода объяснила, почему решила вернуться в шоу "Голос.Дети" после скандала, а также рассказала, как проводила время на карантине, и есть ли у нее секретная диета.
В 2019 году, в финале шестого сезона "Голос.Дети", разгорелся скандал после неожиданной победы дочери певицы Алсу, наставницей которой была Светлана Лобода. СМИ писали, что юная исполнительница получила большинство своих баллов с помощью накрутки голосов.
Первый канал тогда принял решение аннулировать результаты финала, а Алсу в интервью журналистам заявила, что участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры", и выразила надежду, что "все закончится хорошо".
При этом дочь певицы призналась, что все равно хочет стать артисткой и готова к трудностям сценической жизни и к критике.