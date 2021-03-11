https://ria.ru/20210311/loboda-1600737351.html

Лобода объяснила, почему против участия дочери в шоу "Голос.Дети"

Лобода объяснила, почему против участия дочери в шоу "Голос.Дети"

Светлана Лобода, которая в очередной раз стала наставницей нового сезона музыкального конкурса "Голос.Дети" на Первом канале, объяснила, почему была против... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:59

2021-03-11T13:59

2021-03-11T13:59

микелла абрамова

знаменитости

звезды

алсу (алсу абрамова)

шоубиз

шоу-бизнес

шоу "голос"

светлана лобода

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Светлана Лобода, которая в очередной раз стала наставницей нового сезона музыкального конкурса "Голос.Дети" на Первом канале, объяснила, почему была против участия в этом шоу ее старшей дочери Евы.Девятилетняя девочка очень хотела участвовать в "Голосе", но звездная мама не разрешила ей этого сделать, сообщает сайт 5-tv.ru.Кроме того, в свежем выпуске журнала "Антенна-Телесемь" Лобода объяснила, почему решила вернуться в шоу "Голос.Дети" после скандала, а также рассказала, как проводила время на карантине, и есть ли у нее секретная диета.В 2019 году, в финале шестого сезона "Голос.Дети", разгорелся скандал после неожиданной победы дочери певицы Алсу, наставницей которой была Светлана Лобода. СМИ писали, что юная исполнительница получила большинство своих баллов с помощью накрутки голосов.Первый канал тогда принял решение аннулировать результаты финала, а Алсу в интервью журналистам заявила, что участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры", и выразила надежду, что "все закончится хорошо".При этом дочь певицы призналась, что все равно хочет стать артисткой и готова к трудностям сценической жизни и к критике.

https://ria.ru/20210218/nagiev-1597881800.html

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микелла абрамова, знаменитости, звезды, алсу (алсу абрамова), шоу-бизнес, шоу "голос", светлана лобода