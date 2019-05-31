Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на "Голос. Дети"

Микелла Абрамова во время проведения конкурса молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала, разгоревшегося вокруг результатов телепроекта "Голос. Дети", сообщает " Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала, разгоревшегося вокруг результатов телепроекта "Голос. Дети", сообщает " Комсомольская правда ".

Юная исполнительница рассказала о своем желании продолжить карьеру певицы.

"Хочу стать артисткой, как и мама", — сказала Абрамова, подчеркнув, что она готова к трудностям сценической жизни и критике.

Микелла также назвала своими любимыми исполнителями Алсу и Полину Гагарину.

Она добавила, что сейчас пробует себя в "разных стилях".

Скандал с голосованием

В финале шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова стала победительницей, набрав 53 процента голосов. Компания Group-IB позже выявила накрутку голосов, и 16 мая Первый канал аннулировал результаты. Владелец прав на шоу "Голос. Дети" одобрил решение об отмене итогов голосования и проведении спецвыпуска шоу.

Гендиректор телеканала Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял.

В Сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой — в подкупе голосов для дочери.