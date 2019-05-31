Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T06:12Z
https://ria.ru/20190531/1555131090.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155515/27/1555152752_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_82206bd6d0403ed49a6a57ef19771d50.jpg
РИА Новости
Культура

Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на "Голос. Дети"

Вчера, 03:37
46667
© РИА Новости / Александр ПолегенькоМикелла Абрамова во время проведения конкурса молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму
Микелла Абрамова во время проведения конкурса молодых исполнителей Детская Новая волна-2019 в международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала, разгоревшегося вокруг результатов телепроекта "Голос. Дети", сообщает "Комсомольская правда".
Юная исполнительница рассказала о своем желании продолжить карьеру певицы.

"Хочу стать артисткой, как и мама", — сказала Абрамова, подчеркнув, что она готова к трудностям сценической жизни и критике.

Микелла также назвала своими любимыми исполнителями Алсу и Полину Гагарину.
Она добавила, что сейчас пробует себя в "разных стилях".
Финал шестого сезона шоу Голос.Дети
25 мая, 19:05
Фадеев побеседовал с подписчиками о "странностях" спецвыпуска "Голос. Дети"

Скандал с голосованием

В финале шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова стала победительницей, набрав 53 процента голосов. Компания Group-IB позже выявила накрутку голосов, и 16 мая Первый канал аннулировал результаты. Владелец прав на шоу "Голос. Дети" одобрил решение об отмене итогов голосования и проведении спецвыпуска шоу.
Гендиректор телеканала Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял.
В Сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой — в подкупе голосов для дочери.
Спустя восемь дней вышел спецвыпуск шоу, в ходе которого Эрнст объявил победителями всех финалистов шестого сезона, включая Абрамову. Он также пообещал, что конкурс не закроют.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
25 мая, 01:24
Эрнст признался, что после финала "Голоса. Дети" чувствует себя обманутым
30104616207
КультураШоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Юная исполнительница рассказала о своем желании продолжить карьеру певицы. “Хочу стать артисткой, как и мама”, - сказала Абрамова - а что Алсу артистка???? Нет, она дочка магната
31 мая, 05:55
мария с.
99100005
Раз обгадились, так сидите уже молча.Нет вам прощения.
31 мая, 05:21
с старый прапор
7941007
Рекомендуем
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
РИА
Новости
Россиянам сократят новогодние каникулы
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Больное сердце
Назван опасный для сердца напиток
Клавиатура компьютера
Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
В Балтийское море вошел американский командный корабль
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин попросил депутатов Рады отправить его в отставку
Курение кальяна
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль
Южнокорейские СМИ сообщили о казни в КНДР спецпредставителя по США
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" ответил США на запрет использования российских ракет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:26Для программы "Московское долголетие" задействуют более 30 парков
13:23Жители ЛНР несут цветы и игрушки к памятнику погибшим детям Донбасса
13:22Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, нелегально возил людей
13:20Лидер талибов призвал к окончанию "американской оккупации" Афганистана
13:19С завода в Дзержинске, где прогремели взрывы, успели эвакуировать людей
13:17СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
13:14Площадь пожара на заводе в Дзержинске составляет около ста "квадратов"
13:13При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
13:13СК назвал причину задержания экс-губернатора Ивановской области Конькова
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
Лента новостейМолния