https://ria.ru/20210311/donbass-1600853263.html

В России ответили на заявление Киева о "ненужности" Донбасса

В России ответили на заявление Киева о "ненужности" Донбасса

Российские политики прокомментировали слова министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Алексея Резникова о том, что Донбасс "не нужен"... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T22:01

2021-03-11T22:01

2021-03-11T23:59

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские политики прокомментировали слова министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Алексея Резникова о том, что Донбасс "не нужен" Москве. Подробнее — в материале РИА Новости. Как ранее заявил украинский чиновник, он не верит, что самопровозглашенные ЛНР и ДНР могут войти в состав России. По его мнению, для Москвы это экономически невыгодно. Он назвал Донбасс разменной картой для России — якобы Москва хочет его отдать, но на своих условиях, а россияне не воспринимают население Донбасса как своих сограждан.По словам члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова, в Киеве не могут понять, что многие украинцы не смирились с событиями 2014 года в стране, а также с политикой экс-президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского. "Они вообще не понимают своих граждан, тем более тех, кто на сегодня уже стал гражданами Донецкой и Луганской народных республик", — отметил сенатор в комментарии НСН. Как полагает Цеков, в Киеве не слышат жителей Донбасса, не считают их за людей и придумывают законы, по которым будут репрессировать их, в случае если регион вернется под контроль украинских властей.Сенатор подчеркнул, что только прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском могут решить конфликт. "В этом случае начался бы непосредственный диалог с учетом интересов жителей Донбасса", — пояснил он. Цеков уточнил, что имеет в виду политические, экономические и социальные права жителей региона. При этом он обратил внимание на несговорчивость киевских властей, избравших линию обвинения России в угнетении украинцев. "По мнению Киева, при строительстве независимой республики надо было, в первую очередь, освободиться от всего русского, российского. В процессе такого 30-летнего "освобождения" к власти сегодня пришли нацисты", — продолжил парламентарий и подчеркнул, что такая политика привела к отсталости Украины. В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в беседе с РИА Новости заявила, что своим высказыванием украинский министр пытается запугать и деморализовать жителей Донбасса. "Особенно цинично заявление украинского министра о том, что россияне, мол, "не воспринимают население Донбасса как своих граждан"", — сказала депутат. Она уверена, что Россия делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся жертвами военного и экономического геноцида. Как заявила Панина, единственные условия, на которых Россия "отдает Донбасс" Киеву, — это Минские соглашения, но Киев отказывается их выполнять. Она подчеркнула, что только этот документ позволяет реинтегрировать Донбасс в политическое пространство Украины. Как отметил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, киевские власти открыто заявляют, что готовы только силовым путем установить "свои правила" на юго-востоке Украины. В беседе с каналом "Дума ТВ" парламентарий подчеркнул, что Киев находится полностью под внешним управлением и выполняет инструкции, полученные от Госдепа и различных иностранных советников в украинских ведомствах и на предприятиях. "Для дальнейшей реализации той дорожной карты, которая им прописана, у них одно желание — быстрее продолжить, только в более усиленном режиме, гражданскую войну и уничтожить тот русский мир, который сегодня есть на территории ЛНР и ДНР", — подытожил депутат. Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210310/lugansk-1600621563.html

https://ria.ru/20210310/donbass-1600657813.html

https://ria.ru/20210213/donbass-1597302041.html

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донбасс

донецкая народная республика

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россия, лнр, донбасс, донецкая народная республика, совет федерации рф, госдума рф, елена панина, украина, в мире, политика