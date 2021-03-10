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В Госдуме объяснили решение Роскомнадзора по Twitter
В Госдуме объяснили решение Роскомнадзора по Twitter
Работающие в России соцсети не должны готовиться к блокировке, блокировать их никто не планирует, а Twitter попал под замедление трафика потому, что... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:32
2021-03-10T14:32
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
twitter
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Работающие в России соцсети не должны готовиться к блокировке, блокировать их никто не планирует, а Twitter попал под замедление трафика потому, что категорически отказывается не только выполнять российские законы, но даже вести по этому поводу диалог, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств."Твиттер попал под замедление трафика потому, что категорически отказывается не только выполнять российские законы, но даже вести по этому поводу диалог. Это уникальная в своей радикальности позиция", - написал Горелкин в своем Telegram-канале в среду.По его словам, "все другие соцсети поддерживают контакт с российскими государственными ведомствами и, с разной степенью успеха, диалог выстраивают". "Для их блокировки причин нет",- заключил он.
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антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, twitter, общество

В Госдуме объяснили решение Роскомнадзора по Twitter

14:32 10.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовПриложение Twitter на смартфоне
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Работающие в России соцсети не должны готовиться к блокировке, блокировать их никто не планирует, а Twitter попал под замедление трафика потому, что категорически отказывается не только выполнять российские законы, но даже вести по этому поводу диалог, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.
"Твиттер попал под замедление трафика потому, что категорически отказывается не только выполнять российские законы, но даже вести по этому поводу диалог. Это уникальная в своей радикальности позиция", - написал Горелкин в своем Telegram-канале в среду.
По его словам, "все другие соцсети поддерживают контакт с российскими государственными ведомствами и, с разной степенью успеха, диалог выстраивают". "Для их блокировки причин нет",- заключил он.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Антон ГорелкинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФTwitterОбщество
 
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