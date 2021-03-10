https://ria.ru/20210310/twitter-1600606040.html
В России отреагировали на замедление скорости работы Twitter
В России отреагировали на замедление скорости работы Twitter
Российские парламентарии поддержали решение Роскомнадзора замедлить сайт Twitter. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:39
2021-03-10T13:39
2021-03-10T15:28
александр башкин
антон горелкин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
воронеж
twitter
технологии
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российские парламентарии поддержали решение Роскомнадзора замедлить сайт Twitter.Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что снизят скорость работы социальной сети на всех мобильных и 50 процентах стационарных устройств. Это решение связано с нежеланием администрации Twitter блокировать противоправный контент, в том числе призывы к суициду, детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков. Роскомнадзор не исключил полной блокировки сервиса, если ничего не изменится.В Кремле сочли претензии Роскомнадзора к соцсети обоснованными и призвали компанию к выполнению требований российского законодательства."Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — конечно, это вполне обоснованно", - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Невозможно не обращать внимания"По мнению депутата Госдумы Антона Горелкина, у государства не осталось других инструментов воздействия на нарушителя, кроме жестких мер.Парламентарий объяснил, что замедление работы сервиса — это способ воздействовать на коммерческую прибыль компании, которую она ставит превыше всего. Горелкин выразил надежду, что новые меры окажутся эффективнее "скромных российских штрафов".Глава комитета Госдумы по информационной поликитике Александр Хинштейн назвал действия ведомства адекватными. По его словам, "дальше смотреть и мириться" с политикой Twitter нельзя."Отрезвляющий душ"Решение Роскомнадзора послужит "отрезвляющим душем" для других соцсетей, не выполняющих требования российского законодательства, считает сенатор Александр Башкин. По его мнению, Twitter давно стал "оружием, которое используется не только против России, но и против свободы слова, информации и демократических основ".Замедление работы соцсети — не пустая угроза, предупредил первый замред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что и другие платформы в случае серьезных нарушений могут столкнуться с ответными мерами — вплоть до закрытия.Ранее администрация Twitter ограничила доступ к сотне учетных записей, обвинив их владельцев в "ведении российской пропаганды". Facebook, в свою очередь, заблокировала материалы российских СМИ об операции ФСБ в Воронеже, во время которой силовики задержали сторонников украинских неонацистов. При этом соцсети зачастую игнорируют требования Роскомнадзора.Согласно законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации на владельца ресурса налагается штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до одной пятой совокупного размера годовой выручки компании.
https://ria.ru/20210310/twitter-1600586235.html
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александр башкин, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, воронеж, twitter, технологии, общество
МОСКВА, 10 мар
— РИА Новости.
Российские парламентарии поддержали решение Роскомнадзора
замедлить сайт Twitter
.
Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что снизят скорость работы социальной сети на всех мобильных и 50 процентах стационарных устройств. Это решение связано с нежеланием администрации Twitter блокировать противоправный контент, в том числе призывы к суициду, детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков. Роскомнадзор не исключил полной блокировки сервиса, если ничего не изменится.
В Кремле сочли претензии Роскомнадзора к соцсети обоснованными и призвали компанию к выполнению требований российского законодательства.
"Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — конечно, это вполне обоснованно", - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
"Невозможно не обращать внимания"
По мнению депутата Госдумы Антона Горелкина
, у государства не осталось других инструментов воздействия на нарушителя, кроме жестких мер.
"Невозможно больше не обращать внимания на то, что Twitter выступает в России инструментом политических манипуляций общественным мнением, блокирует российские СМИ. При этом продолжая зарабатывать в нашей стране", — написал он в своем телеграм-канале.
Парламентарий объяснил, что замедление работы сервиса — это способ воздействовать на коммерческую прибыль компании, которую она ставит превыше всего. Горелкин выразил надежду, что новые меры окажутся эффективнее "скромных российских штрафов".
Глава комитета Госдумы по информационной поликитике Александр Хинштейн
назвал действия ведомства адекватными. По его словам, "дальше смотреть и мириться" с политикой Twitter нельзя.
"Отрезвляющий душ"
Решение Роскомнадзора послужит "отрезвляющим душем" для других соцсетей, не выполняющих требования российского законодательства, считает сенатор Александр Башкин
. По его мнению, Twitter давно стал "оружием, которое используется не только против России, но и против свободы слова, информации и демократических основ".
Замедление работы соцсети — не пустая угроза, предупредил первый замред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров
. Он подчеркнул, что и другие платформы в случае серьезных нарушений могут столкнуться с ответными мерами — вплоть до закрытия.
Ранее администрация Twitter ограничила доступ к сотне учетных записей, обвинив их владельцев в "ведении российской пропаганды". Facebook, в свою очередь, заблокировала материалы российских СМИ об операции ФСБ
в Воронеже
, во время которой силовики задержали сторонников украинских неонацистов. При этом соцсети зачастую игнорируют требования Роскомнадзора.
Согласно законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации на владельца ресурса налагается штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до одной пятой совокупного размера годовой выручки компании.