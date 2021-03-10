https://ria.ru/20210310/twitter-1600569902.html

Сенатор прокомментировал решение замедлить работу Twitter

Сенатор прокомментировал решение замедлить работу Twitter

Twitter и другие соцсети должны готовиться к блокировке в России в случае невыполнения ими требований российского законодательства, действия Роскомнадзора это... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:07

2021-03-10T11:07

2021-03-10T11:27

владимир джабаров

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

twitter

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Twitter и другие соцсети должны готовиться к блокировке в России в случае невыполнения ими требований российского законодательства, действия Роскомнадзора это не пустая угроза, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Ведомство пригрозило Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов."Да, это не пустая угроза. И Twitter, и другие соцсети, не выполняющие требования законодательства, должны готовиться к серьезным мерам вплоть до закрытия", - сказал Джабаров.Сенатор подчеркнул, что Россия наконец стала отвечать на "поведение американских соцсетей в отношении наших граждан и нашего законодательства"."Twitter выполняет экстремистские функции и распространяет материалы, направленные против безопасности России", - заявил Джабаров.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600565453.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир джабаров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, twitter, общество