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https://ria.ru/20210310/twitter-1600569902.html
Сенатор прокомментировал решение замедлить работу Twitter
Сенатор прокомментировал решение замедлить работу Twitter
Twitter и другие соцсети должны готовиться к блокировке в России в случае невыполнения ими требований российского законодательства, действия Роскомнадзора это... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:07
2021-03-10T11:27
владимир джабаров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
twitter
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Twitter и другие соцсети должны готовиться к блокировке в России в случае невыполнения ими требований российского законодательства, действия Роскомнадзора это не пустая угроза, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Ведомство пригрозило Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов."Да, это не пустая угроза. И Twitter, и другие соцсети, не выполняющие требования законодательства, должны готовиться к серьезным мерам вплоть до закрытия", - сказал Джабаров.Сенатор подчеркнул, что Россия наконец стала отвечать на "поведение американских соцсетей в отношении наших граждан и нашего законодательства"."Twitter выполняет экстремистские функции и распространяет материалы, направленные против безопасности России", - заявил Джабаров.
https://ria.ru/20210310/twitter-1600565453.html
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владимир джабаров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, twitter, общество

Сенатор прокомментировал решение замедлить работу Twitter

11:07 10.03.2021 (обновлено: 11:27 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Twitter и другие соцсети должны готовиться к блокировке в России в случае невыполнения ими требований российского законодательства, действия Роскомнадзора это не пустая угроза, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Ведомство пригрозило Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов.
"Да, это не пустая угроза. И Twitter, и другие соцсети, не выполняющие требования законодательства, должны готовиться к серьезным мерам вплоть до закрытия", - сказал Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что Россия наконец стала отвечать на "поведение американских соцсетей в отношении наших граждан и нашего законодательства".
"Twitter выполняет экстремистские функции и распространяет материалы, направленные против безопасности России", - заявил Джабаров.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10:35
В Госдуме прокомментировали решение замедлить работу Twitter
 
Владимир ДжабаровФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФTwitterОбщество
 
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