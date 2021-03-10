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В Госдуме прокомментировали решение замедлить работу Twitter
В Госдуме прокомментировали решение замедлить работу Twitter
Замедление трафика Twitter - способ воздействовать на коммерческую прибыль соцсети, которую компания ставит превыше всего, заявил член комитета Госдумы по... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:35
2021-03-10T10:35
2021-03-10T10:35
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
twitter
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замедление трафика Twitter - способ воздействовать на коммерческую прибыль соцсети, которую компания ставит превыше всего, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств."Замедление трафика - это способ воздействовать прежде всего на коммерческую прибыль Твиттера, которую компания ставит превыше всего. Надеюсь, это окажется эффективнее скромных российских штрафов", - написал он в своём Telegram-канале."А либеральной общественности, которая сейчас начнет голосить о нарушении свободы слова, советую вспомнить, когда в последний раз вас самих или ваших знакомых банили в Твиттере и Фейсбуке без всяких внятных оснований, просто чтобы заткнуть вам рот. Если либералов такое циничное отношение к себе устраивает, то Россию — нет", - заключил парламентарий.
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антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, twitter, общество