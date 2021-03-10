https://ria.ru/20210310/twitter-1600565453.html

В Госдуме прокомментировали решение замедлить работу Twitter

В Госдуме прокомментировали решение замедлить работу Twitter

Замедление трафика Twitter - способ воздействовать на коммерческую прибыль соцсети, которую компания ставит превыше всего, заявил член комитета Госдумы по... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:35

2021-03-10T10:35

2021-03-10T10:35

антон горелкин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

twitter

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замедление трафика Twitter - способ воздействовать на коммерческую прибыль соцсети, которую компания ставит превыше всего, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств."Замедление трафика - это способ воздействовать прежде всего на коммерческую прибыль Твиттера, которую компания ставит превыше всего. Надеюсь, это окажется эффективнее скромных российских штрафов", - написал он в своём Telegram-канале."А либеральной общественности, которая сейчас начнет голосить о нарушении свободы слова, советую вспомнить, когда в последний раз вас самих или ваших знакомых банили в Твиттере и Фейсбуке без всяких внятных оснований, просто чтобы заткнуть вам рот. Если либералов такое циничное отношение к себе устраивает, то Россию — нет", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20210225/twitter-1598940510.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, twitter, общество