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В Совфеде назвали решение Роскомнадзора по Twitter отрезвляющим душем
В Совфеде назвали решение Роскомнадзора по Twitter отрезвляющим душем
Решение Роскомнадзора по Twitter послужит отрезвляющим душем для YouTube и других соцсетей, не выполняющих требования российского ведомства, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:30
2021-03-10T10:58
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
технологии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решение Роскомнадзора по Twitter послужит отрезвляющим душем для YouTube и других соцсетей, не выполняющих требования российского ведомства, заявил РИА Новости член профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств."Это подействует хорошим отрезвляющим душем для YouTube, для всех других соцсетей, кто решает свои проблемы за счет законности и порядка в России", - сказал сенатор.Он выразил надежду на то, что после решения Роскомнадзора по Twitter другие соцсети будут выполнять все логичные требования ведомства.Как заявил Башкин, Twitter давно превратился из средства коммуникации в "оружие, которое используется не только против России, но и против свободы слова, информации и демократических основ". "Эта ситуация волнует не только нашу страну, но и целый ряд других государств. В ПАСЕ в январе обсуждался вопрос вмешательства интернет-гигантов", - сказал парламентарий."Мы обеспокоены бесцеремонным вмешательством интернет-гигантов в экономику и политику", - добавил сенатор.
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россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии

В Совфеде назвали решение Роскомнадзора по Twitter отрезвляющим душем

10:30 10.03.2021 (обновлено: 10:58 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решение Роскомнадзора по Twitter послужит отрезвляющим душем для YouTube и других соцсетей, не выполняющих требования российского ведомства, заявил РИА Новости член профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.
"Это подействует хорошим отрезвляющим душем для YouTube, для всех других соцсетей, кто решает свои проблемы за счет законности и порядка в России", - сказал сенатор.
Он выразил надежду на то, что после решения Роскомнадзора по Twitter другие соцсети будут выполнять все логичные требования ведомства.
Как заявил Башкин, Twitter давно превратился из средства коммуникации в "оружие, которое используется не только против России, но и против свободы слова, информации и демократических основ". "Эта ситуация волнует не только нашу страну, но и целый ряд других государств. В ПАСЕ в январе обсуждался вопрос вмешательства интернет-гигантов", - сказал парламентарий.
"Мы обеспокоены бесцеремонным вмешательством интернет-гигантов в экономику и политику", - добавил сенатор.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10:22
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РоссияYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterТехнологии
 
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