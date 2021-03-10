https://ria.ru/20210310/twitter-1600564700.html

В Совфеде назвали решение Роскомнадзора по Twitter отрезвляющим душем

В Совфеде назвали решение Роскомнадзора по Twitter отрезвляющим душем

Решение Роскомнадзора по Twitter послужит отрезвляющим душем для YouTube и других соцсетей, не выполняющих требования российского ведомства, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:30

2021-03-10T10:30

2021-03-10T10:58

россия

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

технологии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Решение Роскомнадзора по Twitter послужит отрезвляющим душем для YouTube и других соцсетей, не выполняющих требования российского ведомства, заявил РИА Новости член профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств."Это подействует хорошим отрезвляющим душем для YouTube, для всех других соцсетей, кто решает свои проблемы за счет законности и порядка в России", - сказал сенатор.Он выразил надежду на то, что после решения Роскомнадзора по Twitter другие соцсети будут выполнять все логичные требования ведомства.Как заявил Башкин, Twitter давно превратился из средства коммуникации в "оружие, которое используется не только против России, но и против свободы слова, информации и демократических основ". "Эта ситуация волнует не только нашу страну, но и целый ряд других государств. В ПАСЕ в январе обсуждался вопрос вмешательства интернет-гигантов", - сказал парламентарий."Мы обеспокоены бесцеремонным вмешательством интернет-гигантов в экономику и политику", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600563520.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии