https://ria.ru/20210310/twitter-1600562006.html

Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter

Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter

С 10 марта Роскомнадзор будет замедлять скорость работы соцсети Twitter в России. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:11

2021-03-10T10:11

2021-03-10T12:51

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

технологии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. С 10 марта Роскомнадзор будет замедлять скорость работы соцсети Twitter в России."Замедление будет реализовано на 100 процентах мобильных устройств и на 50 процентах стационарных устройств", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Замглавы Роскомандзора Вадим Субботин уточнил, что ограничения коснутся передачи фото и видео, но не скажутся на передаче текстовых сообщений.Это решение связано с нежеланием администрации блокировать противоправный контент. Так, модераторы Twitter до сих пор не убрали 3168 материалов с призывами к суициду, детской порнографией, а также информацией об использовании наркотиков. Всего ведомство направило соцсети более 28 тысяч первоначальных и повторных требований.Роскомнадзор не исключил блокировки соцсети, если ничего не изменится.В парламенте поддержали это решение. По словам члена думского комитета по информационной политике Антона Горелкина, замедление трафика ударит по прибыли компании сильнее "скромных российских штрафов".Сенатор Александр Башкин считает, что предупреждение Роскомнадзора Twitter послужит уроком и для других соцсетей."Это подействует хорошим отрезвляющим душем для YouTube, для всех других соцсетей, кто решает свои проблемы за счет законности и порядка в России", — сказал Башкин РИА Новости.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "беспредел глобальных IT-компаний" требует корректировки национального законодательства. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что государство "твердо хочет урегулировать эту "серую", подчас преступную, зону".Twitter, как и Facebook, регулярно блокируют аккаунты по своему усмотрению. Так, администрация первого сервиса ограничила доступ к сотне учетных записей, обвинив их владельцев в "ведении российской пропаганды", а второго — заблокировала материалы российских СМИ об операции ФСБ в Воронеже, во время которой силовики задержали сторонников украинских неонацистов. Требования же Роскомнадзора западные соцсети зачастую игнорируют.Согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации на владельца ресурса налагается штраф от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении сумма наказания увеличивается до одной пятой совокупного размера годовой выручки компании, подчеркнуло ведомство. В 2020 году компания Twitter Inc. заработала 3,7 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210308/zakharova-1600335087.html

https://ria.ru/20210309/sotsseti-1600448010.html

https://ria.ru/20210301/tvitter-1599522837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии