https://ria.ru/20210310/shkola-1600510790.html

Ресурсы на исходе: почему детям с аутизмом нет места в обычной школе

Ресурсы на исходе: почему детям с аутизмом нет места в обычной школе

В Санкт-Петербурге более четырехсот детей с официально подтвержденными расстройствами аутистического спектра (РАС). При этом только 52 обучаются в ресурсных... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

2021-03-10T11:13

аутизм

дети

школа

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Юлия Ахмедова. В Санкт-Петербурге более четырехсот детей с официально подтвержденными расстройствами аутистического спектра (РАС). При этом только 52 обучаются в ресурсных классах на базе общеобразовательных школ. Мест для остальных, по словам чиновников, нет. Будущих первоклассников с аутизмом предлагают отдать в коррекционные учебные заведения. Родители и эксперты уверены: там они не смогут нормально социализироваться, а здоровье только ухудшится."Ходят на дни рождения, гуляют и даже влюбляются"Алисе Чистяковой из Санкт-Петербурга — семь. Вскоре после рождения ей поставили диагноз — расстройство аутистического спектра (РАС). Несмотря на особенности психики, 1 сентября Алиса хочет пойти вместе со здоровыми сверстниками в общеобразовательную школу. Правда, мест для таких, как она, не хватает.В большинстве районных учебных заведений родителям детей с РАС массово отказывают в открытии специальных так называемых ресурсных классов в предстоящем 2021-2022 учебном году. Объясняют тем, что школы переполнены и выделить отдельное помещение и нескольких специалистов для тьюторского сопровождения невозможно. Чиновники советуют коррекционные педагогические учреждения.Родителей такое решение не устраивает — по их мнению, обучение вместе с "тяжелыми" детьми ухудшит состояние их малышей. Поэтому они добиваются развития инклюзии, в частности — открытия ресурсных классов, работающих по методике прикладного анализа поведения, или ABA-терапии (от английского Applied behavior analysis).Эта система давно доказала свою эффективность. Суть ее в том, что общеобразовательная школа предоставляет отдельное помещение для учеников с ограниченными возможностями. Часть занятий они посещают вместе с обычными детьми, а уроки в ресурсном классе проходят один на один с преподавателем или в небольших группах. У каждого ребенка должен быть учитель, куратор, логопед, психолог и тьютор — специалист с педагогическим и психологическим образованием, который сопровождает ребенка с аутизмом на общих занятиях, следит за его адаптацией и коммуникацией со сверстниками.Как отмечает мама Алисы Анна Чистякова, дети с РАС, которые посещают обычные школы, вскоре начинают общаться со здоровыми сверстниками. Приглашают друг друга на дни рождения, гуляют и даже влюбляются.С нежелательным поведением не справляютсяВосьмилетний Мирослав Павленко из Красногвардейского района Петербурга только несколько дней проучился в специализированном классе. Как говорят родители, педагоги не справились. Методику ABA-терапии не применяли."Пришлось забрать документы и оформить семейное обучение — занимаюсь с сыном сама", — рассказывает его мама Дарья Павленко.Женщина отмечает, что в их районе есть ресурсные классы и в коррекционных школах, но там тоже не используют ABA-терапию.Десятилетний Ваня Ботвин тоже сначала пошел в ресурсный класс, однако из-за нехватки свободных мест в районной школе его возили на другой конец города. Дорога туда и обратно занимала по три часа каждый день. Родителям пришлось отдать Ваню в коррекционное учебное заведение."Ребенок с аутизмом на занятиях подражает здоровым школьникам, — говорит мама мальчика и директор Центра инклюзивных социальных проектов "Элеос" Наталья Денисова. — Мой сын довольно много предметов осваивал вместе с обычными детьми, они ему помогали. И это притом что он не говорит и у него умственная отсталость. В итоге он научился обслуживать себя в столовой, приносить предметы, переодеваться. В коррекционных школах, куда отправляют нас чиновники, дети аутизируют друг друга еще больше". Переподготовка как трагедияСогласно федеральному закону "Об образовании", родители вправе выбирать, где и как будет получать образование ребенок.Мень считает, что проблема есть не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах. По ее мнению, это связано и с недостаточным финансированием.Воспитательный эффект для хулигановНа открытие ресурсного класса в питерской средней школе № 81 ушло около миллиона рублей. По словам директора Нелли Федоровой, ввели шесть дополнительных педагогических ставок, закупили мебель, спортивное снаряжение, технику, а также провели переподготовку кадров.Она замечает, что школы в Питере переполнены и найти место под ресурсную зону удается не всегда. Впрочем, по мнению Федоровой, и в коррекционных заведениях обучают достойно."Я понимаю родителей, которые хотят погрузить ребенка сразу в общеобразовательную среду. Но и коррекционные школы у нас имеют очень большой опыт с особенными детьми. При этом будущее, конечно, за ресурсными классами", — говорит она.Однако эксперты в области инклюзивного образования уверены: коррекционные учебные заведения, как правило, не умеют работать с детьми с аутизмом.Другая причина задержек с внедрением инклюзивного образования, как полагают специалисты, — устаревшие методы диагностирования РАС."Во многих регионах число установленных диагнозов ничтожно мало, — отмечает детский невролог Святослав Довбня. — Например, в Санкт-Петербурге официально РАС стоит менее чем у 600 детей, а прогнозируемое количество — около девяти тысяч. В других местах ситуация еще хуже (вместо РАС детям диагностируют умственную отсталость. — Прим. ред.). Получается, что чиновники даже не представляют масштаб образовательных потребностей и не могут ничего планировать".По словам врача, в странах, где эффективно работают с людьми с аутизмом, значительно уменьшается число детей, которые не разговаривают в школьном возрасте. Например, в США их количество за последние 30 лет снизилось втрое.Приемная комиссияКомитет по образованию Санкт-Петербурга и уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина на вопросы РИА Новости о нехватке мест в ресурсных классах не ответили.Ранее в соцсетях омбудсмен заявила о поддержке родителей детей с РАС и развития системы инклюзивного образования. Однако Митянина считает, что "нужно принять во внимание состояние здоровья конкретного ребенка".Омбудсмен обращает внимание на то, что при выборе школы нужно учитывать не только желания родителей, но и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. От мнения специалистов и "будет зависеть направление в конкретное образовательное учреждение".

https://ria.ru/20201119/invalidy-1585158013.html

https://ria.ru/20201018/deti-1580082349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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аутизм, дети, школа, общество